Morant confía en que los jueces avalen la elección de Sevilla como sede de la AEE

La ministra de Ciencia, Diana Morant, está convencida de que el proceso de judicialización emprendido por Aragón contra la decisión de adjudicar a Sevilla la sede de la Agencia Espacial Española "va a terminar dando la razón al Estado".



Así se ha pronunciado preguntada al respecto después de presidir en la sede del CSIC en Zaragoza el Consejo de Política Científica y donde ha asegurado que la resolución por la que Sevilla fue elegida sede de este organismo "se adoptó con criterios objetivos" para garantizar su funcionamiento.



Morant ha recordado que para la elección de la sede se abrió un proceso por concurrencia competitiva a la que se presentaron 21 candidaturas, entre ellas la ciudad de Teruel, para romper con la tradición de que las entidades pertenecientes a la Administración General del Estado quedaran únicamente en Madrid y que la decisión adoptada "se hizo con criterios objetivos" y que las candidaturas que se aproximaban más a estos criterios y de necesidad de funcionamiento "son las que se han tenido en cuenta".



"No me gustaría estar en la política del agravio y descontento" como, según ha asegurado, le ha transmitido al presidente de Aragón, Javier Lambán, porque esta Comunidad, ha agregado, "tiene muchas fortalezas en el sector aeroespacial que vamos a apoyar".



Así, la ministra se ha referido al PERTE Aeroespacial, que va a movilizar 4.500 millones de euros, y a las capacidades tecnológicas con que cuenta el Aeropuerto de Teruel, así como a los desarrollos innovadores que está llevando a cabo y ha subrayado que la intención de la Agencia Espacial Española y del Ministerio de Ciencia es "no desaprovechar ni un gramo de talento de ningún rincón de España".