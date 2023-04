Bruselas dice que España le ha dado garantías de que trata de reformar el CGPJ

La vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová, dijo que en los contactos con las autoridades españolas sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se le han dado garantías de que el país está trabajando para cumplir las recomendaciones de Bruselas.



"He hablado tanto con los partidos del Gobierno como con la oposición", sobre todo de la reforma de la Justicia, dijo Jourová en un encuentro con agencias europeas de prensa, organizado por la Redacción Europea.



El informe sobre el Estado de derecho de 2022 animaba a proceder a la renovación del CGPJ "con carácter prioritario" y a "iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso para adaptar el nombramiento de sus miembros, teniendo en cuenta los estándares europeos".



"He recibido muchas garantías desde el ámbito político español de que están trabajando en las recomendaciones para cumplirlas o para mostrar sus esfuerzos", dijo.



Añadió que el informe sobre el Estado de derecho que Bruselas presentará el próximo julio, que será el cuarto que se publique desde que comenzó esta evaluación anual, reflejará "objetivamente la realidad".



El momento en que se presente ese informe coincidirá además, recordó la vicepresidenta comunitaria, con la presidencia española del Consejo de la UE, "que siempre es un pequeño escaparate" para los países, dijo.



Asimismo, Jourová señaló que España tiene previsto celebrar elecciones este año y en ese contexto dijo que Bruselas espera "un gran debate sobre temas delicados".



"El CGPJ es uno de los temas más sensibles, supongo, del debate político en España", añadió.



Por otra parte, Jourová no quiso entrar en la posibilidad de que el incumplimiento de las recomendaciones que emite Bruselas en el informe sobre el Estado de derecho (desde el pasado año) pueda dar lugar a un procedimiento de infracción en el caso de España.



"Es una cuestión teórica (...) Puede ser el caso, puede que no, pero eso siempre se basa en un análisis legal muy adecuado, si tenemos la competencia para hacerlo y si existe una violación manifiestamente clara de la ley europea y del principio europeo del Estado de Derecho", dijo.



"No puedo arriesgarme a perder casos en Luxemburgo", añadió Jourová en referencia al Tribunal de Justicia de la UE.



"El Estado de derecho es un tema demasiado serio, demasiado sensible y demasiado prominente. Así que siempre analizamos muy a fondo antes de iniciar los procedimientos de infracción. Pero esta es una respuesta teórica general, no sobre España", señaló.



Jourová habló con las agencias europeas de prensa con motivo de la celebración el 3 de mayo del Día Internacional de la Libertad de Prensa.