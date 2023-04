La exconsellera y eurodiputada de JxCat Clara Ponsatí ha trasladado este miércoles su apoyo a la consellera de Acción Exterior, Meritxell Serret, condenada por el 1-O, y ha afirmado en Twitter: "Nunca tendremos justicia ante un juez español".



El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a Serret a un año de inhabilitación y una multa de 12.000 euros por facilitar el 1-O cuando en 2017 formaba parte del Govern de Carles Puigdemont.



Las palabras de hoy de Ponsatí contrastan con las duras críticas que dirigió a Serret y a su estrategia de defensa a finales de marzo, cuando regresó a Cataluña por sorpresa y ofreció una rueda de prensa antes de ser detenida, en la que tildó al Govern de "herramienta de la ocupación española".



"Serret se presentó voluntariamente ante el Supremo y, en los escritos del juez Pablo Llarena, esto se utiliza", dijo entonces Ponsatí para criticar a Serret, quien, al ponerse a disposición del Supremo, dificultaba, para Ponsatí, la estrategia de confrontación.



También ha mandado un mensaje de apoyo a Serret a través de Twitter la presidenta de JxCat, Laura Borràs: "No nos acostumbramos nunca a ninguna condena por hacer posible la voluntad democrática de Cataluña. Votar no es delito. El 1-O no es un delito. Toda la solidaridad".