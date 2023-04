La reina Letizia defiende el aumento de precio del tabaco: "Fumar es una enfermedad"

La reina Letizia ha calificado el hábito de fumar como "una enfermedad" y ha defendido que aumentar el precio del tabaco puede ser una buena estrategia para "reducir su consumo". "Fumar no es un hábito, es una enfermedad. Y debemos ayudar a quienes la padecen", ha resaltado Letizia durante la inauguración de la novena edición de la European Conference on Tobacco or Health (ECToH, por sus siglas en inglés), que se está celebrando en IFEMA, en Madrid.

La reina ha advertido de que tanto fumar tabaco tradicional como los "nuevos productos no combustibles", como vapear los cigarrillos electrónicos, "causan enfermedades muy graves".

También se ha referido a los ingredientes del tabaco que lo hacen tan dañino y adictivo: "Estoy seguro de que ninguno de los que estáis hoy aquí iría a la cafetería y pediría un cóctel de amoníaco, cadmio, alquitrán, hidrógeno, potasio, colina, monóxido de carbono, acetona, arsénico, cianuro de hidrógeno, nicotina y formaldehído, entre otros ingredientes. ¿Verdad?".

En este punto, se ha referido a los "costes" que tiene el tabaco en muchos aspectos de la vida y los ha comparado con los beneficios que genera la industria tabaquera: "Sabemos que en España los costes de las enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, laborales, sanitarias, medicamentos, incapacidades, pérdida de productividad, tabaquismo pasivo, efectos nocivos... son tres veces superiores a los de los ingresos fiscales que genera la industria. Esto es indiscutible".

Por ello, y para atajar la "epidemia" de tabaquismo, Letizia ha instado a tener "inteligencia, unidad y una estrategia coordinada que integre medidas de prevención, legales y asistenciales, así como políticas de control que tengan el potencial de reducir su impacto negativo en la salud". Entre estas medidas, ha argumentado que "aumentar el precio del tabaco reduce su consumo".

Letizia, que se reunirá este miércoles con 100 líderes juveniles contra el tabaco, ha terminado su intervención sosteniendo que los jóvenes "tienen un papel muy importante a la hora de liderar el movimiento para conseguir que el consumo de tabaco deje de ser la principal causa de muerte evitable en el mundo".

"Aquellos de nosotros que en muchas ocasiones durante nuestra juventud no éramos conscientes del riesgo asociado al tabaco y a los productos de nicotina, hubiéramos deseado tener toda la información y toda la capacidad que los jóvenes tienen hoy para percibir la realidad", ha afirmado.

MIÑONES, "COMPROMETIDO" EN LA LUCHA CONTRA EL TABACO

Por su parte, el ministro de Sanidad, José Miñones, ha alertado de que el tabaquismo es "una de las principales causas de enfermedad y de muerte prevenible en todo el mundo". "El tabaco es un factor de riesgo para multitud de formas clínicas como la cardiopatía isquémica, enfermedades cerebrovasculares, infecciones de las vías respiratorias inferiores, EPOC, tuberculosis, diabetes y cáncer de pulmón", ha apuntado.

Por ello, ha instado a "crear conciencia sobre la gravedad que el consumo de tabaco, especialmente el consumo precoz, representa para la salud pública". "Evitar el tabaquismo significa ante todo preservar la salud de la población. Una finalidad de incalculable valor, porque evitar la enfermedad en lugar de tener que curarla se convierte en nuestra mejor herramienta de intervención pública", ha insistido.

En este punto, ha asegurado que el "compromiso" del Ministerio "está vigente", como muestra que Sanidad sacó a consulta pública el 11 de abril el proyecto de Real Decreto para introducir el empaquetado genérico de las cajetillas de tabaco y mejorar la regulación de productos como los cigarrillos electrónicos.

Igualmente, ha señalado que la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, que España asumirá en el segundo semestre del año, será "una oportunidad para avanzar en la reducción del consumo del tabaco y de los productos relacionados".

"LA SITUACIÓN ES ESPECIALMENTE CRÍTICA ENTRE LOS MÁS JÓVENES"

A través de un vídeo, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha señalado que el tabaco es "la causa de muerte y enfermedad más evitable en todo el mundo, con consecuencias de largo alcance para las personas, las comunidades, los sistemas sanitarios y el medio ambiente".

A este respecto, ha recordado que, en particular, Europa tiene "la mayor prevalencia de fumadores adultos del mundo, que mueren de media 14 años antes que los no fumadores".

También se ha mostrado preocupado pro los jóvenes: "Con una prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos de aproximadamente el 25 por ciento entre los jóvenes y que aumenta en Europa a un ritmo alarmante, las generaciones más jóvenes siguen estando expuestas a las consecuencias nocivas del tabaco".

Al hilo, el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Ramón Reyes, ha advertido de que "la situación es especialmente crítica entre los más jóvenes". "Nueve de cada diez jóvenes españoles están expuestos al 'humo digital': fumar y vapear está de moda en redes sociales", ha alertado.

En la misma línea, el presidente de la Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), Andrés Zamorano, ha lamentado que la introducción al mundo del tabaco se produce ahora "a edades cada vez más jóvenes". "Si la edad media del primer contacto con el tabaco convencional está a los 14 años, con los vapeadores y cigarrillos electrónicos estamos viendo cómo hay chicos que tienen su primer contacto con la nicotina a los 11 años o incluso antes", ha asegurado.

El presidente del Comité Científico del Congreso, José María Martín Moreno, ha calificado el tabaco como "un veneno en nuestra sociedad". "Debemos aspirar a una generación libre de tabaco y sabemos cómo podemos hacerlo. Es vergonzoso que en España los impuestos del tabaco sean menores que en otros países", ha esgrimido.

MEDIDAS CONTRA EL TABACO: SUBIR EL PRECIO, MÁS ESPACIOS SIN HUMO...

En base a todo este contexto, Tedros ha instado a aplicar herramientas que "salven vidas" y creen una "Europa sin tabaco". Entre esas medidas podrían estar, según el director de la OMS, revisiones de su "fiscalidad, los entornos sin humo, el abandono de la producción y el apoyo y la lucha contra las injerencias de la industria tabaquera".

Al igual que la reina Letizia, el presidente de la AECC ha sido partidario de subir el precio del tabaco: "En nuestro país se vendieron más de dos millones de cajetillas de cigarrillos en 2022. En España, una cajetilla de cigarrillos cuesta la mitad que en Francia y prácticamente en todos los países europeos, excepto en los países del Este".

El presidente del CNPT también ha reclamado "subir el precio del tabaco" en España hasta "duplicarlo a corto plazo", teniendo en cuenta que España "sigue siendo una de los países más afectados por el tabaco de Europa". "Las cifras de incidencia del tabaco en España nos revelan que cada 11 minutos muere una persona a consecuencia del tabaco. Mueren 60 personas al día en España de cáncer de pulmón", ha añadido Reyes.

Zamorano ha propuesto, además, otras medidas para luchar contra el tabaco, siendo la más destacada "prohibir la venta a nuevas generaciones", como ya está haciendo Nueva Zelanda, donde los nacidos a partir de 2010 no pueden comprar tabaco legalmente.

Igualmente, también ha sugerido "empaquetado neutro; creación de más espacios públicos y privados libres de humo, no sólo terrazas de hostelería, sino en proximidades de colegios, instalaciones deportivas o calles o zonas comerciales concurridas; también en el transporte público y en el privado, sobre todo si viajan niños o mujeres embarazadas".

En suma, Zamorano ha solicitado "actualizar la legislación" para que España "vuelva a ser pionera en Europa y en el mundo como ya fue con la Ley 2005 y 2010".