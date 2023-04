Feijóo afea a Sánchez su ausencia en la votación del 'sólo sí es sí'

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su ausencia en el debate y en la votación de la reforma de la Ley del 'solo sí es sí' en el Congreso y le ha señalado que este miércoles --que el texto se vota en el Senado-- él sí lo hará. "Mañana yo sí votaré a la reforma para aliviar en lo posible el dolor que su ley ha generado a las víctimas de agresiones sexuales", ha declarado, provocando el aplauso de su bancada.

Feijóo ha hecho estas declaraciones en su réplica a la comparecencia de Sánchez en la Cámara alta para informar sobre las medidas del Ejecutivo en el contexto de la guerra de Ucrania, en la que el líder socialista no se ha referido a este tema. La ministra de Igualdad, Irene Montero, impulsora de este texto, ha presenciado el debate.

El presidente de los 'populares' ha criticado que en su "larga intervención", Sánchez no haya encontrado "ni un minuto" para tratar la Ley del 'solo sí es sí' y ha insistido en que él sí se va a posicionar para "que se den mayores garantías a las mujeres y los menores" y apoyará "expresamente y personalmente que no sea más barata la pena de pederastas y violadores". "De nada, señor Sánchez, de nada. No hace falta que me dé las gracias", ha declarado.

En su intervención, Feijóo ha explicado que él apoya esta reforma "convencido por las mujeres" y no como, a su juicio, lo hace el presidente del Gobierno, "avergonzado por las elecciones". De hecho, ha reprochado a Sánchez que no haya pedido perdón "con grandeza", sino "con la boca pequeña" y que no haya "tenido la valentía de votar a favor de la reforma", mientras "sigue insultando al PP".

Según el líder de la oposición, las ministras "van diciendo por ahí" que cuando se apruebe la reforma las víctimas de agresiones sexuales "vivirán un calvario probatorio para demostrar que han sufrido una agresión sexual", unas declaraciones que, a su juicio, "desincentivan" la denuncia por parte de las mujeres. Ante esta situación, Feijóo ha pedido a Sánchez que lo desmienta, que cese a alguien o que se vaya él mismo.

Tras estas palabras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que su formación ha explicado públicamente la situación generada por la Ley del 'solo sí es sí' y que él mismo ha "pedido perdón públicamente a las víctimas". "Lo que no ha explicado, ni usted, ni su grupo, es por qué ahora vota a favor de una ley que rechazó íntegramente en todos y cada uno de sus artículos", ha criticado.

Sánchez ha criticado, en este sentido, el "estilo de oposición que tienen" cuando, según ha señalado, ahora apoyan un texto del que "no han parado de decir verdaderos exabruptos".

El presidente del Gobierno, ha defendido la rectificación que ha impulsado su formación respecto a esta ley y que, según ha indicado, supone una enmienda "a dos disposiciones finales de los 61 artículos" de los que consta el texto para solucionar "los efectos indeseados" que ha generados. "Convendrá conmigo en que cuando uno comete un error, lo mejor es rectificar", ha señalado el líder socialista.