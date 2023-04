España comienza la operación de evacuación desde Sudán

España comenzará hoy la operación de evacuación de sus ciudadanos desde Sudán en un día en el que otros países han anunciado que llevarán a cabo la repatriación, confirmaron a EFE fuentes europeas conocedoras de los planes de salida.



Por motivos de seguridad las fuentes, que pidieron el anonimato al no estar autorizadas a hablar con los medios, no dieron más detalles del operativo que se está realizando hoy.



Desde hace dos días hay aviones de transporte militar del Ejército del Aire español en Yibuti como parte del plan de España para evacuar a unas 80 personas, entre españoles, europeos y sudamericanos, que se encuentran atrapados en Sudán.



Estados Unidos ha sido el primer país que ha anunciado que ha realizado hoy la evacuación de su personal diplomático y familiares por vía aérea, mientras que ayer Arabia Saudí lo hizo por tierra y mar.



Otros países europeos como Francia han anunciado que han llevado a cabo la evacuación de sus compatriotas.



Los combates iniciados el 15 de abril entre el Ejército de Sudán y las FAR surgieron tras semanas de tensión en torno a la reforma de las fuerzas de seguridad en las negociaciones para formar un nuevo gobierno de transición.



Ambas fuerzas fueron los artífices del golpe de Estado conjunto que derrocó al gobierno de transición de Sudán en octubre de 2021.



Desde el estallido del conflicto, según el recuento ofrecido este viernes por la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos 413 personas han muerto y 3.551 han resultado heridas en Sudán.