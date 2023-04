La reforma del 'sólo sí es sí' se sustanciará en el Senado, donde Podemos no tiene representación

El Senado va a agilizar al máximo sus plazos de tramitación para que la reforma de la Ley del 'solo sí es sí' pueda ser aprobada en la sesión del Pleno prevista para el miércoles 26 de abril. Se cumplirán así, finalmente, las previsiones del PSOE para su propuesta.

En todo caso, en la Cámara Alta no se escenificará la misma división del Gobierno que en el Congreso puesto que Podemos no tiene representación y no podrá votar en contra del texto. Sin embargo, no es descartable que la ministra de Igualdad, Irene Montero, acuda a la sesión plenaria como ha hecho en otras iniciativas impulsadas por su ministerio.

Fuentes parlamentarias ya apuntaron la semana pasada que la intención de los socialistas era seguir el mismo calendario que se utilizó en el Congreso para la última fase de tramitación de la ley, que se realizó en cuatro días. Sin embargo, en el Senado, solo harán falta tres días.

Las mismas fuentes han explicado a Europa Press el calendario aprobado por la mesa y portavoces de la Comisión de Justicia, que ha convocado la Comisión de Justicia, para aprobar el texto en primera vuelta para el martes 25 de abril con el objetivo de que llegue al Pleno del miércoles 26.

Eso implica que el periodo para que los grupos parlamentarios presenten las enmiendas se cierre el día anterior y que la ponencia --el órgano en el que los partidos negocian sus propuestas-- tenga lugar en el mismo día, es decir, horas antes de que se celebre la Comisión.

En cuanto a las enmiendas, Podemos no cuenta con representación en la Cámara alta, pero ERC, que llevaba propuestas similares a los 'morados' en el Congreso, las mantendrá para la tramitación en el Senado, según han informado a Europa Press fuentes de la formación.