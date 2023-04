Irene Montero afirma que algunos sectores reaccionarios saben cómo "torcer el brazo al PSOE"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha lamentado este domingo que la reforma de la Ley del 'sólo sí es sí' demuestra que el conservadurismo puede dominar a los socialistas: "Hay ciertos sectores reaccionarios en nuestro país que saben que tocando las teclas adecuadas pueden torcer el brazo al PSOE".

En una entrevista del diario 'Ara' recogida por Europa Press, ha dicho textualmente que esta semana ha sido las más difícil que ha vivido en el Congreso por esta ley, cuya reforma con el apoyo del PP "demuestra que es una victoria de los sectores reaccionarios".

Ha defendido que Podemos sí puede alcanzar acuerdos con el PSOE cuando actúan desde la izquierda, y por eso ha defendido también "hablar de la mayoría plurinacional, progresista y feminista" e incluir en eso a PSOE, ERC y EH Bildu, ahora que ve una ofensiva reaccionaria internacional.

Montero ha dicho que no ha hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la tensión de esta semana por la reforma y que no se plantea dimitir pese a quedar en minoría ante esta reforma: "Los derechos de las mujeres no se pactan con el PP".

En cuanto a Podemos y la plataforma Sumar que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha constatado que ambas fuerzas tienen "formas diferentes de estar en política".

Al preguntársele si ayudaría a Díaz a ser la primera presidenta de España, ha respondido que la vicepresidenta "tiene que decidir si quiere ser la candidata de Podemos".

"Hemos vivido con mucha preocupación y tristeza que haya planteado que Sumar puede hacer camino sin Podemos", ha dicho, y ha añadido que trabajarán por que pueda ser la candidata de Podemos.

Pero no ha respondido si se presentarán separados a las elecciones generales si no hubiera acuerdo de coalición: "Está en manos de Yolanda Díaz llegar a un acuerdo de coalición y que haya unas primarias para hacer la lista".

Podemos plantea que "el acuerdo pase por unas primarias abiertas y no sea un pacto de despachos".

En cambio, le preocupa ver que Díaz "se aleja de esta voluntad política de acuerdo, planteando dudas serias" y planteando que Sumar pueda prescindir de Podemos.

En cuanto al Acuerdo de claridad que plantea la Generalitat, ha dicho que "es una propuesta que los Comuns hicieron mucho antes y que se rechazó", por lo que no tuvieron mayoría para hacerlo, y cree que Aragonès tampoco tiene ahora esa mayoría.

"Veo razonable que se pueda hacer este planteamiento, pero incluso las formaciones independentistas lo rechazan", ha afirmado, aunque ha defendido el derecho a decidir de Cataluña.