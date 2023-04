Montero reitera la disposición de Podemos a un acuerdo de coalición con Sumar

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reiterado en Barcelona la disposición de Podemos a un acuerdo de coalición con la plataforma Sumar, que impulsa la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.



Montero ha hechos estas declaraciones antes de la presentación del libro "Romper en caso de emergencia", de la jurista Carla Vall, "una de las principales juristas catalanas y españolas en la lucha contra las violencias machistas y violencias sexuales", ha apuntado la ministra, unas horas antes de encontrarse con Díaz en la habitual fiesta organizada por el diario La Vanguardia en la víspera de Sant Jordi.



"Nos veremos, hablaremos (en ese evento de La Vanguardia), pero no es el momento de tener una reunión o de hablar de estas cuestiones", ha dicho Montero, quien ha reiterado que en su partido siguen pensando que "es mejor un acuerdo de coalición entre Podemos y Sumar".



Consciente de que "Podemos y Sumar, Podemos y Más Madrid, Podemos y Compromís somos fuerzas políticas muy diferentes", la ministra ha argumentado que en la formación morada siguen creyendo que "es mejor un acuerdo de coalición para concurrir juntos en las siguientes elecciones (generales)".



Y ha añadido que ven con "preocupación" que Díaz "haya hecho manifestaciones públicas en las últimas semanas planteando la posibilidad de que no haya un acuerdo, pero nosotras seguimos pensando que un acuerdo de coalición es la mejor opción".



En relación a la reforma de la ley del 'sólo sí es sí" aprobada esta semana en el Congreso, Montero ha señalado que "es incomprensible que el PSOE haya firmado un acuerdo con el PP para retroceder en derechos de las mujeres, y no es comprensible que las alianzas que sirven para proteger el derecho a la vivienda o para proteger Doñana no sirvan para proteger los derechos de las mujeres".



Sigue pensando la ministra de Igualdad que deberían haber llegado a un acuerdo en el Gobierno y con la mayoría feminista del Congreso para hacer una reforma de la ley del 'sólo sí es sí' que "permitiese avanzar y dar una respuesta a las víctimas y a la sociedad pero que no implicase volver al esquema penal" del PP.



"A veces avanzamos y a veces nos obligan a retroceder, pero en Podemos siempre vamos a empujar los avances en derechos feministas", ha añadido Montero, para quien, como ya dijo su compañera de partido y de gobierno Ione Belarra, "cuidar la coalición significa proteger los derechos de las mujeres, proteger y cuidar la mayoría de investidura, especialmente con ERC y EH-Bildu".



Para Montero, la sociedad ya está acostumbrada a que cada ciclo electoral el objetivo vuelva a ser acabar con Podemos y cuestionar la importancia de su importancia en el Gobierno, que "ha servido desde Unidas Podemos para impulsar los principales avances sociales de esta legislatura, muchos de ellos cuestiones que hace pocos años decían que eran imposibles, como el impuesto a las grandes fortunas, el tope al gas o la ley de vivienda".



La ministra, acompañada en el acto por la consellera de Igualdad y Feminismos de la Generalitat, Tània Verge, cree que "el objetivo del nuevo ciclo electoral debe ser gobernar con más fuerza, fortalecer la mayoría de investidura y ser capaces de seguir avanzando en derechos y recuperarlos porque cuando pactan el PSOE y el PP se nos arrebatan a las mujeres y al conjunto de la ciudadanía".