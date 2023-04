Feijóo subraya que el Gobierno "se ha vuelto a romper"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha declarado este sábado "orgulloso" del pacto alcanzado con el PSOE para reformar la conocida como ley del 'sólo sí es sí' y ha destacado que, con la votación que tuvo lugar en el Congreso, el Gobierno de coalición se "volvió a romper", habida cuenta que de Podemos rechazó los retoques en el Código Penal.

Durante su intervención en el acto de presentación de los candidatos municipales del PP en la Región de Murcia, Feijóo ha subrayado que su partido acordó esa reforma con los socialistas porque actuó con la "responsabilidad" propia del "partido de Estado" que es.

"Un partido de Estado intenta solucionar los problemas aunque él no los haya creado. Y demuestra siempre que poner los intereses de la gente por encima de todo es el primer paso", ha enfatizado, admitiendo que hubo voces que intentaron disuadirle de ese pacto con el PSOE alegando que Sánchez no se merecía la ayuda del PP en este tema.

Pero los 'populares', ha explicado, prefirieron actuar "con la responsabilidad que le ha faltado al Gobierno" y ha achacado al daño que este tema estaba produciendo al PSOE en las encuestas el "amago de pedir perdón a las víctimas" que, a su juicio, hizo el presidente del Gobierno.

"Yo no tengo ninguna encuesta y no sé si le va a venir bien al Partido Popular haber ayudado a la reforma de esa ley o le va a venir mal, pero lo que tengo claro es que me da igual. Esto le viene bien a las mujeres, a los menores, a nuestro país y eso es lo que importa", ha remachado.

Tras recriminar a Sánchez que no acudiera al Congreso a votar esa reforma, a su juicio por la "supuesta vergüenza de que el PP le solucionase el problema que él tenía", ha proclamado su "orgullo" por la actuación de los suyos. "A mí lo que me daría vergüenza" es "mantener en el puesto a todos los responsables de ese error", ha remachado Feijóo.

Así, ha contrastado la visión de Estado de su partido con el "enfrentamiento" en el que, según su análisis, siempre fomenta Sánchez. Desde su punto de vista, el presidente plantea todo como un conflicto entre territorios o personas y en lugar de "buscar soluciones", porque "no sabe", sólo busca "culpables".

"Se cree que ser presidente del Gobierno consiste en enfrentar a los presidentes autonómicos entre sí para él resistir en el Palacio de la Moncloa. Es evidente que esto no es gobernar, esto es resistir", ha dicho Feijóo, quien también ha avisado al líder del PSOE de que el gobierno "no se puede delegar". "El gobierno se ejerce, el gobierno supone desgastarte tú para que no se desgaste tu país", ha aseverado.

Además, Feijóo ha insistido en que el próximo 28 de mayo no sólo se vota para elegir alcaldes y presidentes autonómicos, sino también por "la España que va a ser" tras el "deterioro político" al que, sostiene, la ha sometido Sánchez. Y es que, a su juicio, hay que decidir entre una España "hecha a la medida del interés político, partidista y personal de una sola persona" o una en "la que cada ciudadano se sienta protegido".

En opinión de Feijóo, el Gobierno es consciente de que la gente "tiene ganas de expresar su opinión" en las urnas sobre lo sucedido en los últimos años. "Sabe que toca urnas y se cuentan por decenas las decisiones que se tomaron a espaldas de las urnas desde las elecciones generales. El Gobierno sabe que una gran mayoría de españoles, quizás la más amplia, estas elecciones las ven como una oportunidad y en consecuencia el Gobierno las ve como una amenaza", ha indicado.

Por eso, sostiene, el Gobierno pretende que la gente vaya a las urnas habiendo "olvidado sus incumplimientos", sus "engaños" y sus "chapuzas" de "ensayo-error" con las leyes que han aprobado durante la legislatura.