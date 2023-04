Gamarra pide que se asuman responsabilidades políticas y se cese a Montero

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido este viernes que se "asuman responsabilidades políticas" y que "se cese" a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que "todavía sigue defendiendo" la ley del solo sí es sí.



Gamarra ha hecho estas declaraciones en Orihuela (Alicante) donde ha mantenido un encuentro con afiliados y simpatizantes junto al presidente del PP de la Comunidad Valenciana y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, y el aspirante del partido a la Alcaldía, José Vegara.



La dirigente popular se ha referido a la decisión adoptada en el Congreso de los Diputados para modificar la ley del solo sí es sí y ha asegurado que "hay otra forma de hacer política".



"Ayer veíamos cómo con los votos del PP y por la demanda y el clamor popular de la sociedad española, se aprobaba la derogación de esa reforma del Código Penal implícita en la ley del solo sí es sí", ha dicho.



Gamarra se ha referido también a unas declaraciones hechas este viernes en Pamplona por la vicepresidenta primero del Gobierno, Nadia Calviño, en las que ha afirmado que "nadie pensaba que la ley del solo sí es sí pudiera ser interpretada de forma que se rebajasen las penas de los condenados por violencia de género".



La dirigente del PP ha pedido al PSOE y a la vicepresidenta que "dejen de mentir y pidan perdón a las víctimas, que todavía no lo han hecho".



"Ya se ha rectificado; que no se avergüencen de haber rectificado esta ley y de impulsar su derogación, y que, por último, se asuman responsabilidades políticas y que se cese a la ministra Montero, que todavía sigue defendiendo esta ley", ha demandado.



"En política, el perdón se acompaña de dimisión, y eso todavía no se ha producido”, ha sentenciado.



Gamarra ha expuesto que "detrás de lo que ayer ocurrió hay dos maneras de entender la política: quienes creen que la política es única y exclusivamente para servirte de ella, como es el resultado de esta ley, que se llegó a ese punto porque lo único que importaba era que Podemos estuviera contento al precio que fuera, o, como actuamos ayer el PP, que es con responsabilidad, con sentido de Estado y haciendo lo que es nuestro deber y nuestra responsabilidad".



"Es en este sentido, con nuestros votos pero también con nuestra acción política, haber denunciado desde el primer momento cuáles iban a ser los efectos y seguir denunciando los efectos cuando empezaron a producirse e impulsar una reforma y apoyarla al final con nuestros votos para que salgan del Código Penal las rebajas de las penas que se aprobaron hace apenas ocho meses", ha señalado.