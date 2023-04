El PP lamenta que el PSOE "reduzca a una errata" modificar la ley del 'sí es sí'

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se ha mostrado este viernes satisfecha de la decisión adoptada en el Congreso de los Diputados para modificar la ley del solo sí es sí, aunque ha lamentado que el grupo socialista "reduzca a una errata" lo que "tanto daño ha causado a las mujeres".



Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por "El Digital de Albacete", en el que ha presentado al presidente del PP regional y candidato a la Presidencia de la Junta, Paco Núñez, Gamarra ha hecho alusión a las declaraciones del portavoz del grupo socialista en el Congreso, Patxi López, quien ha dicho que las reformas pactadas con el PP son "técnicas" e incluso algunas suponen un "cambio de fe de erratas".



"Es indigno porque no ha sido una errata, era conocido", ha lamentado Gamarra, que también ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no tener "ni voluntad ni autoridad" para cesar "a las responsables de todo esto", en alusión a la ministra de Igualdad, Irene Montero.



A su entender, Sánchez debería haber tomado esa decisión, y ha lamentado que el presidente del Gobierno "ni tuvo la valentía de estar en el Congreso y votar a favor de esta rectificación del Código Penal; se escondió, pero su ausencia no va a borrar que es el gran responsable de estos efectos".



Según los datos aportados por Gamarra, la ley del solo sí y es sí en su redacción inicial "ha permitido que más de 1.000 agresores sexuales hayan visto reducida su condena y más de 100 estén ya en las calles" y ha lamentado que "han tenido que pasar más de 200 días desde la entrada en vigor para que se haya rectificado".



En cambio, ha recordado que, por otro lado, "los socios de Gobierno exigieron a Sánchez la rebaja de las reformas por corrupción y se hizo en 11 días".



Frente a la "mala" actuación que ha atribuido a Sánchez, ha señalado que el PP está "orgullosos de lo que hemos hecho, actuando desde la responsabilidad y el sentido de Estado que los españoles demandan de sus políticos".