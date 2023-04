Urkullu: No aceptamos confusión entre víctimas del terrorismo y victimarios

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha dicho que no es aceptable "ningún tipo de equívoco o confusión entre víctimas del terrorismo y victimarios", y ha señalado que es "incomprensible desde un punto de vista ético, político e institucional" que EH Bildu no lo entienda.



Urkullu ha pronunciado estas palabras en el pleno de control que el Parlamento Vasco celebra este viernes en respuesta a una pregunta de la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, sobre la polémica suscitada por la publicación de nombres de miembros de ETA junto con los de víctimas del terrorismo en las páginas web de memoria de ocho municipios vascos diseñadas por la sociedad Aranzadi.



El lehendakari ha preguntado a la coalición soberanista si es tan difícil "entender que además de injusto es ofensivo y doloroso para las víctimas que en el mismo plano de recuerdo aparezcan" los asesinados y sus asesinos.



Ha recordado que desde el primer momento en el que se conoció la existencia de la web de Galdakao, la primera en salir a la luz pública, el Gobierno Vasco recordó el documento elaborado en 2018 por el Instituto Gogora para la elaboración de informes municipales de memoria y derechos humanos.



En este sentido ha reiterado que debe haber un "pronunciamiento claro y previo de denuncia inequívoca del terrorismo, la violencia y las vulneraciones de derechos humanos" y que es "fundamental evitar equívocos que revictimicen a las víctimas".



Urkullu, que ha manifestado su "respeto y reconocimiento absoluto" a la sociedad Aranzadi por la "profesionalidad" en todas sus actuaciones, ha insistido en que el Gobierno Vasco "estará siempre del lado de las víctimas del terrorismo, sin emplear términos ambiguos y con un reconocimiento público".



Le ha dicho a Martínez que la "historia de la lucha contra el terrorismo de ETA y a favor de una memoria crítica y clara no empieza" con ella ni con su partido y ha recordado que desde la aprobación en 2008 de la Ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo el trabajo realizado ha sido "ingente en materia de condena del terrorismo, de educación para la paz y de construcción de una memoria crítica".



La parlamentaria de Vox ha acusado al Gobierno Vasco de haber "alimentado al monstruo con su condescendencia", al haber metido en el mismo "saco" a las "víctimas de todas las violencias" y ha exigido el cierre "inmediato" de todas estas webs y la ruptura de relaciones institucionales con Aranzadi.