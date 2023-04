González Pons: "El CIS es financiación ilegal del PSOE"

El vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons, ha afirmado este viernes que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) "es financiación ilegal del PSOE", ya que realiza los estudios y publica los resultados que le interesan a este partido y colabora con su propaganda.



González Pons ha hecho esta afirmación en TVE al ser preguntado por el último barómetro del organismo público, cuyo funcionamiento, ha subrayado, "habrá que investigar" en la próxima legislatura "para tomar las medidas que sean pertinentes".



"Nadie se cree lo que dice el CIS y ya no es cuestión de tomárselo a risa, es cuestión de tomárselo muy en serio", ha advertido el también eurodiputado.



Según ha asegurado, si lo que está sucediendo con el centro sociológico dirigido por Félix Tezanos sucediera en una institución europea, "en este momento habría una comisión de investigación para ver quién se está beneficiando de los errores del CIS".



PRIMO RIVERA



El dirigente del PP también se ha pronunciado sobre el traslado el próximo lunes de los restos de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, desde el Valle de los Caídos al cementerio madrileño de San Isidro.



"Franco fue exhumado en unas elecciones, José Antonio en otras, para las próximas no sé si les queda alguna exhumación", ha ironizado González Pons.



No obstante, ha señalado que "si entra dentro de la ley y se hace sin publicidad añadida, pues cada uno tiene que estar en el lugar que le corresponde".



DOÑANA ES RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS SOCIALISTAS



Respecto a la regularización de regadíos en el entorno de Doñana, ha lamentado que el debate se plantee en los términos pretendidos por el Gobierno, que "no son los reales", y ha responsabilizado a los gobierno socialistas de la situación del parque.



El eurodiputado ha recalcado que el Tribunal Superior de Justicia Europeo ya dictó una sentencia contra los gobiernos socialistas de la Junta que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha ejecutado.



"Es decir, que si España está hoy en una situación de infracción en relación al parque de Doñana ante la Unión Europea no es por el tiempo que lleva Juanma Moreno gobernando en Andalucía, sino por los gobiernos socialistas que son los que han sido sancionados en Andalucía y por el Gobierno de España que sigue incumpliendo", ha advertido.



Y ha subrayado que la Unión Europea tiene actualmente abiertos 104 expedientes de infracción a España, de los que 24 son por asuntos medioambientales tan importantes como Doñana, y, sin embargo, Sánchez "no coge el Falcon" para ir a todos ellos, solo a este parque nacional.



Finalmente, González Pons ha confirmado que si Gobierna el PP, mantendrá la ley del solo sí es sí, pero ha señalado que lo que sí harán probablemente será reformar el Código Penal para recuperar el "enfoque de conjunto" perdido por los numerosos "remiendos".