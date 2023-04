Confirman la sentencia a cadena perpetua para el español Pablo Ibar

El Tribunal de Apelaciones de Florida ha confirmado la cadena perpetua para Pablo Ibar y ha rechazado revocar la sentencia como pedía la defensa de este ciudadano hispanoestadounidense, que cumple condena en Estados Unidos por tres asesinatos.



El portavoz de la Asociación Pablo Ibar-Juicio Justo, Andrés Krakenberger, que esta misma semana ha visitado Euskadi junto al padre y el abogado defensor del condenado para seguir recabando apoyos, ha informado de este fallo, que califica de "golpe demoledor" y "un gran mazazo para la familia".



Pablo Ibar, de 50 años, casado, padre de dos hijos y sobrino del boxeador vasco José Manuel Ibar, Urtain, permanece encarcelado en Estados Unidos desde 1994 y ha sido juzgado cuatro veces por las muertes de Casimir Sucharski, dueño de un club nocturno, y de las modelos Marie Rogers y Sharon Anderson, tres crímenes que asegura que él no cometió.



Ibar pasó 16 años en el corredor de la muerte hasta que en 2016 un tribunal anuló la sentencia al considerar las pruebas "demasiado endebles", y posteriormente su condena a muerte fue sustituida por cadena perpetua.



El pasado 28 de febrero se celebró en el Tribunal de Apelación del Cuarto Distrito de Florida la vista en la que solicitó la revocación de la cadena perpetua y la celebración de un nuevo juicio, que ahora han sido rechazados.



LOS ARGUMENTOS DE LA DEFENSA



En la apelación del pasado 28 de febrero, el abogado defensor de Pablo Ibar, Joe Nascimento, sostuvo doce motivos jurídicos para demostrar "los errores" que, según el letrado, se sucedieron en el juicio por el que Ibar esquivó la pena de muerte a cambio de pasar la vida en prisión.



La "insuficiente" prueba de ADN localizada en una camiseta, la falta de vínculo con los asesinados o la "inconsistencia de la declaración" de un testigo clave para la Fiscalía fueron algunos de los argumentos esgrimidos por la defensa de Ibar.



Pero la Sala ha desestimado ahora todos los argumentos que esgrimió el abogado Nascimento, y solo ha justificado su negativa a uno de los motivos de la defensa -este tribunal no tiene obligación de pronunciarse sobre cada argumento de la defensa, puede decir simplemente que los rechaza, como ha hecho con todos los motivos menos uno-.



En concreto, ha analizado uno de los doce motivos, en el que se acusaba al juez Dennis Bailey, el magistrado del último proceso, de parcialidad en la actuación con un jurado que denunció haber sufrido presiones por parte de sus compañeros para que emitiera un voto favorable a la condena y dijo en redes sociales que se arrepentía de la condena.



EL ARREPENTIMIENTO DE UN JURADO



El Tribunal de Apelaciones ha desestimado este argumento del letrado de Ibar: "El registro en este caso revela que el miembro del jurado simplemente se arrepintió de su veredicto. El mero remordimiento de un miembro del jurado es insuficiente para justificar una intromisión en las deliberaciones del jurado".



"Sencillamente no había pruebas que sugirieran que el miembro del jurado estuviera influenciado por ningún factor externo ni que hubiera dado consentimiento a un acuerdo entre los miembros del jurado para hacer caso omiso de sus juramentos e instrucciones", se indica en la resolución.



Los magistrados del Tribunal de Apelación del Cuarto Distrito de Florida concluyen que "no hubo supuestos actos perjudiciales manifiestos ni influencia externa".



Para la defensa, al no explicar su decisión sobre las otras 11 cuestiones con una opinión escrita, el Tribunal de Apelación ha perjudicado sustancialmente la capacidad de Ibar de solicitar una revisión por parte del Tribunal Supremo de Florida.



Ahora, el abogado de Ibar presentará una moción solicitando a este Tribunal de Apelación que reconsidere su decisión y que elabore una opinión escrita que aborde todas las cuestiones, para poder apelar posteriormente ante el Supremo de Florida.



La defensa de Ibar ha recordado que fue el Tribunal Supremo de Florida el que anuló la condena del otro acusado en este caso, Seth Peñalver, en 2006, y anuló asimismo la condena anterior de Ibar en 2016 y la sustituyó por cadena perpetua.