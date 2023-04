Sánchez evita responder si Marruecos pidió el cese de Laya como ministra

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado este miércoles responder ante el pleno del Congreso a las preguntas de varios portavoces de los grupos parlamentarios sobre la posibilidad de que cesara a Arancha González Laya como ministra de Asuntos Exteriores tras la petición que en ese sentido le hizo Marruecos.



Según publica "El Confidencial", Sánchez destituyó a Laya después de una reunión secreta en julio de 2021 en la que Marruecos pidió ese cese tras el traslado a España del líder saharaui, Brahim Gali, para ser tratado de covid.



Una información ante la que unas fuentes del Gobierno han resaltado la autonomía de Sánchez para nombrar y cesar a sus ministros, mientras que otras no han dado credibilidad alguna a que la salida de Laya respondiera a una exigencia marroquí y han subrayado que quien tenga alguna duda al respecto, conoce poco a Pedro Sánchez.



A este asunto se han referido durante la sesión plenaria varios representantes de los grupos parlamentarios, entre ellos la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y el presidente de Vox Santiago Abascal.



Así, Gamarra ha exigido a Sánchez que despejara claramente esa duda. "¿Cesó a la ministra de Exteriores por petición de Marruecos, sí o no?", le ha preguntado tanto en su intervención inicial como en su segundo turno de palabra después de que el jefe del Gobierno eludiera comentar este asunto en su primera respuesta ante el hemiciclo.



Por su parte, Abascal ha reprochado al presidente su "actitud sumisa" ante los "desplantes" y "afrentas" marroquíes y le ha pedido igualmente que explique si cesó a Laya después de que se lo pidiese Marruecos. De ser así, ha lamentado que sea un país que "quita o pone ministros en España".



La petición de aclaración sobre este asunto la han planteado también la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu.



Arrimadas, al constatar que Sánchez no respondió a la petición, tomó de nuevo la palabra para preguntarle si se iba a marchar del Congreso sin aclararlo.



Y ante esa actitud, Iñarritu le ha reprochado que pretenda "escaquearse" después de que haya trascendido esa noticia.



También ha hecho referencia a ello el diputado de la CUP Albert Botran, que se ha quejado de que el Gobierno quiera que Marruecos siga haciendo "el trabajo sucio" en la frontera.



Sin citar expresamente a Laya, Ana Oramas, de Coalición Canaria, ha admitido que con Marruecos haya que "tragarse algún sapo", pero ha lamentado que Sánchez vaya "camino de tragarse una charca entera llena de batracios" y muestre "claudicación cercana a la cobardía".



"El sometimiento a Marruecos es el epítome de la gestión del Gobierno", ha sentenciado por su parte Sergio Sayas, diputado del Mixto elegido por UPN y ahora en la órbita del PP.



El presidente del Gobierno se ha referido en varias ocasiones durante sus intervenciones a las relaciones con Marruecos para defender la nueva etapa abierta con este país ya que cree que ha proporcionado beneficios como una reducción de la inmigración irregular procedente de territorio marroquí.



Además, ha resaltado que el giro dado a la posición sobre el Sáhara sitúa a España en la misma posición al respecto de otra decena de países europeos.



Pero en ningún momento ha aludido al cese de González Laya y a la posibilidad de que fuera consecuencia de una petición expresa de Marruecos.