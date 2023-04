Robles a Yolanda Díaz: En un Gobierno la responsabilidad es solidaria

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho que "en un Gobierno la responsabilidad es solidaria" en contestación a las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, que sugirió que no habría mantenido al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras los sucesos de Melilla.



Margarita Robles ha realizado estas manifestaciones a los periodistas con motivo de su participación en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en el que ha presentado al candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato.



En concreto ha sido preguntada por las declaraciones de este domingo de Yolanda Díaz en una entrevista en La Sexta donde sugirió que no habría mantenido en el cargo a Grande-Marlaska tras la muerte en junio de 2022 de 23 inmigrantes en la valla de Melilla y que si fuera presidenta del Gobierno designaría para ese cargo a alguien que "haga cumplir los derechos humanos en nuestro país y en cualquier lugar".



"A mí lo que me ocupa es el proyecto del PSOE y mi posición como Gobierno y ya he dicho que no creo mucho en los proyectos personales", ha comentado Margarita Robles en referencia a Sumar, liderado por Yolanda Díaz.



Y ha añadido que "cuando uno forma parte de un Gobierno la responsabilidad es solidaria y por tanto no se puede decir que es de un ministro".



Robles también ha sido preguntada por otras manifestaciones de Díaz, que dijo que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el exvicepresidente Pablo Iglesias tienen comportamientos machistas.



"Yo desde luego hablo del presidente del Gobierno y nunca he visto ningún comentario machista", ha asegurado Robles, que ha instado a Díaz a "que explique cuáles son esas actuaciones machistas".



Y ha insistido: "Yo desde luego opino personalmente todo lo contrario, no he visto ninguna actuación machista en el presidente del Gobierno".



"No está bien salir diciendo que un ministro tiene que dimitir cuando tú formas parte de un gobierno o hablar de machismo que yo no lo he visto. Si ella lo ha visto que explique cuándo", ha concluido Margarita Robles.