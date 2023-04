Pablo Iglesias sobre Yolanda Díaz: "No sé en qué ayuda esta ensalada de hostias"

El exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha lamentado este lunes el tono de la entrevista de Yolanda Díaz con el periodista Jordi Évole en La Sexta: "No sé en qué ayuda la ensalada de hostias de ayer a que nos vaya bien en las elecciones municipales y autonómicas".



En declaraciones a RAC1, Iglesias ha salido al paso de las palabras de Díaz, que aseguró que tanto él como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tienen comportamientos machistas y reveló que se enfadó "muchísimo" cuando el exlíder de Podemos, a quien ve "muy gruñón", la designó a dedo como candidata a la Moncloa.



Iglesias se ha mostrado convencido de que la vicepresidenta segunda del Gobierno no está satisfecha con sus declaraciones: "No creo que ella esté contenta hoy, a todos nos ha pasado lo de hacer una entrevista mala, y eso se vive con mucha amargura después".



"Mi pregunta es: ¿en qué ayuda lo de ayer a que logremos que Ada Colau vuelva a ser alcaldesa de Barcelona?, o ¿en qué ayuda a que la izquierda aguante el gobierno de la Comunidad Valenciana?, o ¿en qué ayuda a que podamos frenar a (Isabel Díaz) Ayuso?", ha planteado.



Según Iglesias, "hay que trabajar con otra lógica, normalizar y naturalizar que hay dos proyectos distintos, con estilos distintos", pero que "deben ir juntos".



"Ojalá los compañeros bajen un poco el tono y entiendan que, desde el respeto a lo que representa cada uno", puede haber "un acuerdo" electoral entre Sumar y Podemos, ha añadido.



A pesar del "enfado y la tristeza que pueda tener mucha gente" por la entrevista de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Iglesias ha apostado por "seguir tendiendo la mano y seguir defendiendo que la unidad electoral entre Podemos y Sumar es condición de posibilidad para mantener gobiernos de progreso y para que no gane la derecha".



Iglesias -que ha reprochado a Díaz su "ninguneo a las mujeres que mandan en Podemos" al no hablar apenas de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en la entrevista- ha advertido de que "sería una enorme torpeza no ir juntos a las elecciones".



"Ayer quedó clarísimo que Sumar y Podemos son muy diferentes pero que deben caminar juntos, porque tienen elementos programáticos comunes", ha sentenciado.