La Iglesia se compromete a "liderar la lucha" contra los abusos a menores

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan José Omella, ha asegurado este lunes que la Iglesia quiere "liderar la lucha" contra los abusos sexuales a menores, pero ha denunciado que esta "dolorosa cuestión" se esté abordando exclusivamente en el ámbito de la Iglesia y no en su dimensión global.



Así lo ha señalado el presidente de la CEE en el discurso inaugural de la Asamblea Plenaria de los obispos, que se reúne esta semana en Madrid, y en el que ha destacado que la Iglesia "confiesa su pecado", pero denuncia al mismo tiempo que este hecho, "que afecta a otros muchos sectores de la sociedad, no sea puesto en evidencia, para buscar entre todos una solución que abarque toda la extensión de este problema social".



"La Iglesia quiere liderar la lucha contra esta lacra que afecta a uno de cada cinco niños en Europa", ha subrayado Omella, que ha apuntado a continuación: "Sin rehuir ninguna de nuestras propias responsabilidades, lamentamos que por el momento no se aborde dicha dolorosa cuestión en su dimensión global y que se insista en analizar exclusivamente este drama en el ámbito de la Iglesia".



El también cardenal arzobispo de Barcelona ha reiterado su "humilde y sincera petición de perdón a las víctimas" y ha asegurado que la Iglesia en España está comprometida en la protección de menores y en la prevención de abusos sexuales cometidos, tanto en el marco de su actividad, como en toda la sociedad.



Y a modo de ejemplo, ha recordado la puesta en marcha de la web www.paradarluz.com que recoge información sobre el trabajo realizado por la Iglesia para la protección de menores y la prevención de los abusos.



"Hemos pedido perdón por ese gran pecado y seguiremos pidiéndolo. Pero no basta con pedir perdón, queremos que esa lacra desaparezca de nuestra sociedad. Por ello, seguimos colaborando con los jueces, la fiscalía y el defensor del pueblo, aportando toda la información de la que disponemos y activando nuestros protocolos", ha dicho.



Ha recordado asimismo, que todas las diócesis tienen establecidos protocolos y oficinas para la protección de menores y presentación de denuncias por abusos cometidos y que las congregaciones religiosas han abierto 142 oficinas pertenecientes a 121 congregaciones.



En total, la Iglesia ha abierto en estos dos años 202 oficinas preparadas para la recepción de denuncias de abusos cometidos, en las que ha recibido información sobre 706 casos de abusos desde el año 1945.