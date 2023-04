Ayuso apunta que la nueva ley de vivienda busca "colapsar" a Madrid

La presidenta madrileña y candidata del PP a revalidar el cargo, Isabel Díaz Ayuso, ha apuntado este lunes que el Gobierno busca "colapsar" y "eclipsar" las medidas puestas en marcha por su Ejecutivo, y ha avanzado que no aplicará esta nueva norma donde no sea obligatorio.



Para Ayuso, la nueva ley de vivienda, que ya ha anunciado que recurrirá en los tribunales, es "una improvisación" del Ejecutivo de Pedro Sánchez y "un atropello contra la propiedad", que provocará efectos distintos como disparar los precios y "desplomar" la oferta.



En una entrevista con Antena 3, Ayuso ha criticado el último anuncio del presidente del Gobierno de poner 50.000 viviendas de la Sareb a precios asequibles, ya que, ha asegurado, un tercio de ellas "está sin construir" y la mayoría que está en manos de los bancos se debe a que "no están en condiciones óptimas".



"Podrá sonar bien pero eso no funciona aquí ni en ningún lugar del mundo", ha subrayado la dirigente del PP, a quien le "sorprende" que el Gobierno busque ahora soluciones para el problema de la vivienda "después de tanto tiempo".



A su juicio, es necesario dar incentivos para que "de forma liberal la vida se mueva", como la legislación puesta en marcha por su Ejecutivo, que permite "construir a mayor velocidad", o poner en marcha nuevos desarrollos urbanísticos y planes para ayudar a los jóvenes que sí quieren hipotecarse para que puedan acceder a la misma.



Sobre las últimas encuestas publicadas que le acercan a la mayoría absoluta, Ayuso ha dicho que "es el sueño de cualquier político gobernar bajo nuestro criterio", pero no quiere dar "nada por sentado" y, por ello, ha renovado completamente el PP de Madrid "con contrapesos internos" para que "nadie se relaje".



"Quiero que me rodee un equipo inconformista", ha señalado Ayuso, y ha añadido que trabajará hasta las elecciones del 28 de mayo "como si le faltaran" quince escaños.