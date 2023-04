Sumar retomará negociaciones tras el 28M o "cuando lo decidan" los partidos

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado que Sumar retomará las negociaciones políticas tras las elecciones municipales y autonómicas "o cuando lo decidan" los partidos, y ha sostenido que de cara al 28M organizará actos electorales en distintas comunidades para intentar "que no gobierne la derecha en ninguna parte".



Durante su intervención en el IX Aniversario de Micromachismos que organiza elDiario.es, Díaz ha dicho que en este momento Sumar no está negociando con ningún partido, y que lo hizo desde enero hasta el 2 de abril, porque las formaciones políticas han trasladado que "ahora mismo necesitan tiempo para hacer algo importante" que es preparar las elecciones autonómicas y municipales.



Ha lanzado este mensaje después de que Podemos haya presionado nuevamente para que se alcance un acuerdo antes de las elecciones autonómicas y municipales, una cuestión trasladada hoy por la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha dicho que le preocupa que Díaz "no haya mostrado su compromiso con la unidad" al no haber firmado con Podemos un acuerdo para establecer la celebración de primarias abiertas cuando llegue el momento.



La vicepresidenta de Gobierno ha reflexionado que de cara al 28M "se le pone difícil a la ciudadanía" en las urnas cuando hay "cuatro papeletas con un mismo espacio" y ha destacado que, de momento, el equipo de Sumar está trabajando para organizar actos en distintos municipios de España con el fin de contribuir a que no avance la derecha.



Ha opinado que "la tarea que le queda a Sumar no es fácil" ya que debe llegar a acuerdos con hasta 15 formaciones "con perfiles muy potentes y mucha trayectoria" y ha zanjado: "estamos construyendo algo que es nuevo y delicado y que tiene una complejidad muy honda".



Díaz ha indicado que las elecciones del 28M "son importantísimas" y representan "una oportunidad" para España y ha considerado que si gobernase el PP "ya sabemos lo que va a hacer" su líder Alberto Núñez Feijóo, que es, ha lamentado, derogar todas las leyes y avances sociales "que están cambiando la vida de la gente" e incluso "recortar las pensiones".