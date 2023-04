Patxi López critica a los "agoreros del apocalipsis" sobre la economía

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha criticado este miércoles a los "agoreros anunciadores del apocalipsis", después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) haya calculado que la economía española crecerá el 1,5 % este año, cuatro décimas más de lo proyectado anteriormente.



López, que ha iniciado en Fuengirola su visita a la provincia de Málaga, ha manifestado a los periodistas que las previsiones del FMI apuntan a que la economía española va a crecer "el doble" que en la Unión Europea, lo que pone de manifiesto que "las políticas económicas del Gobierno funcionan".



"Se puede combatir una crisis sin abandonar a la ciudadanía", ha sostenido el dirigente socialista, quien ha recalcado que el Ejecutivo lo "está demostrando" con sus políticas "protegiendo a la gente y transformando el país".



Para el también secretario de Política Federal del PSOE, estas perspectivas demuestran además que "el PP se ha quedado una vez más absolutamente solo en ese anuncio del apocalipsis", y que "ya no es creíble en ninguna materia, tampoco en materia económica, porque es que no da ni una".



"La gente ya confía en nosotros para gestionar la economía, no solo las políticas sociales, derechos y libertades", ha aseverado López.



El portavoz socialista ha visitado un mercado de abastos en Fuengirola, donde ha coincidido con algunas personas mayores, y ha recordado que el PSOE se comprometió a aumentar las pensiones por ley, lo que ha hecho este año un 8,5 %, "algo palpable" porque "se lo lleva uno en la nómina a su casa", ha apostillado.



López ha contrapuesto los proyectos que "se convierten en realidad" con el PSOE frente a las iniciativas que se tornan en "humo" con el PP.



De cara a las elecciones municipales del próximo mayo, ha instado a que sean "el tiempo de cambiar" en Fuengirola, donde lleva gobernando el PP casi 30 años, para que este municipio "deje de caer por la cuesta del declive de la melancolía".