Manuel Fraga se queda en el pasillo del Senado

El busto con la efigie de Manuel Fraga situado en el pasillo principal del Senado desde enero de 2013 continuará en su enclave tras rechazar la Mesa de la Cámara Alta la petición EH-Bildu para retirarlo, en aplicación de la nueva Ley de Memoria Democrática, por su pasado como ministro franquista.



La decisión no fue unánime, ya que si la mayoría conformada por los representantes de PSOE y PP en la Mesa consideró que la norma no era de aplicación para el caso de Fraga, el secretario segundo, Imanol Landa, del PNV, sí entendió que la ley ampara la retirada.



En concreto porque su artículo 35.4 establece que no podrán mostrarse en "lugares representativos" los retratos u otras manifestaciones artísticas "de militares y ministros asociados a la sublevación militar o al sistema represivo de la Dictadura".



Por el contrario, el vicepresidente segundo, Pío García-Escudero, del PP, consideró que la norma no es de aplicación puesto que el busto se colocó "en reconocimiento a su labor durante la Transición y como senador, por acuerdo unánime de la Mesa", según consta en el acta de la reunión de la Mesa que discutió el asunto.



Tanto el presidente del Senado, Ander Gil, como el secretario tercero, Rafael Hernando, se expresaron en el mismo sentido que García-Escudero, que presidía la Cámara Alta cuando el 15 de enero de 2013 se colocó la efigie de Fraga, un año después del fallecimiento del fundador del PP, que fue senador de este partido y antes presidió la Xunta de Galicia.



La propuesta de su retirada partió de dos senadores de EH-Bildu, y se hizo de forma paralela a otra petición del mismo partido para descolgar del Congreso un retrato de Fraga en su calidad de "padre" de la Constitución de 1978, también rechazada por la Cámara Baja.



El letrado mayor del Senado, Manuel Cavero, sostuvo ante la Mesa que aunque el requerimiento podría tener apoyo "en una interpretación estrictamente literal" de la Ley de Memoria Democrática de 2022 no lo sería en función de sus objetivos para un ponente de la Constitución, diputado y presidente de la Xunta, además de senador.



El senador Landa aprovechó el debate para recordar el "pasado franquista" de Fraga y su "responsabilidad" en la matanza de Vitoria en marzo de 1976 por disparos de la Policía cuando era ministro de la Gobernación, por lo que apoyó en solitario quitar su imagen.



No es la primera vez que la Mesa del Senado rechaza retirar el busto de Fraga y ya en su día desestimó una solicitud similar del senador de Compromís Carles Mulet en aplicación de la Ley de Memoria Histórica de 2007, precedente de la normativa actual.