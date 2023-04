El próximo cara a cara entre Pedro Sánchez y Feijóo será a un mes de las elecciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se volverán a enfrentar en el Senado el próximo 25 de abril, un mes antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28M, en una comparecencia solicitada por el Ejecutivo para abordar los efectos de la guerra de Ucrania.



El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, ha confirmado este martes la fecha de la que será la cuarta comparecencia monográfica del presidente en la Cámara Alta en la reunión de la Junta de Portavoces del Senado, según han confirmado a EFE fuentes parlamentarias.



No obstante, y aunque la petición cursada por el Gobierno hace referencia a un debate para tratar de las consecuencias y medidas adoptadas para hacer frente al conflicto en Ucrania, los grupos de la oposición sospechan que la intervención de Sánchez derivará en una especie de "minidebate" del estado de la nación en el que se hablará de casi todo para aprovechar la presencia de Feijóo.



Y es que Moncloa nunca ha ocultado el interés que tiene el jefe del Ejecutivo en aprovechar estos cara a cara con Feijóo -solo posibles en el Senado ya que el líder del PP es senador y no puede participar en los plenos del Congreso- para confrontar sus dos modelos políticos y bajo el convencimiento de que le beneficia.



El nuevo enfrentamiento entre los líderes de los dos principales políticos se va a celebrar a poco más de un mes de los comicios del 28M, en cuya precampaña todas las fuerzas políticas están poniendo toda la carne en el asador tras el paréntesis de la Semana Santa.



En la sesión del martes 25 de abril también intervendrán los portavoces de los demás grupos parlamentarios, si bien en el Senado Unidas Podemos carece de representación, de manera que el socio del PSOE en el Gobierno de coalición no tendrá voz en el debate.



Además, Pedro Sánchez va a comparecer la semana próxima en el pleno del Congreso, en este caso también para tratar la guerra de Ucrania, así como los resultados del último Consejo Europeo y la situación de las relaciones entre España y Marruecos cuando se cumple un año de la nueva "hoja de ruta" hispano-marroquí.



La última vez que Sánchez y Feijóo debatieron en el Senado fue el 21 de febrero, en sesión de control de la Cámara Alta, una confrontación centrada en los reproches del líder popular a Sánchez por la desunión del Gobierno y las rebajas de penas a agresores sexuales por la ley del solo sí es sí.



Y es que además de sus comparecencias monográficas, el presidente Sánchez ha acudido también con regularidad al Senado en esta legislatura para responder a preguntas de los portavoces parlamentarios y con Feijóo ya mantenido un total de siete encuentros parlamentarios cara a cara.