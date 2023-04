¿Qué hay que revisar del borrador de la renta antes de enviarlo a Hacienda?

Ante el inicio, el 11 de abril, de la campaña de la renta, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda a los consumidores revisar el borrador antes de enviarlo porque Hacienda puede tener algún dato erróneo nuestro o no estar del todo completo.



Estos son los datos que la organización recomienda repasar:



- Datos personales y familiares: si durante 2022 se ha cambiado de domicilio o estado civil, se han tenido hijos o mayores a su cargo, se debe revisar que estos datos figuran de forma correcta en el borrador de declaración para evitar pagar más por no aplicar los mínimos y ventajas fiscales.



- Gastos e ingresos declarados por sus inmuebles: es conveniente verificar que los rendimientos de los inmuebles declarados se imputan de forma correcta, en especial el porcentaje de titularidad en el caso de bienes gananciales.



- Deducciones en caso de separación: si durante 2022 se produjo una separación legal es necesario comprobar que los datos sobre inmuebles se incluyen de forma correcta. También se debe comprobar la opción que interesa más en el pago de pensiones compensatorias y por alimentos.



- Declaración de los bienes transmitidos: si durante 2022 se ha vendido o donado algún bien, se debe incluir en la declaración la ganancia o pérdida de patrimonio obtenida en la transacción, pero recuerde que Hacienda no admite la compensación de pérdidas de bienes donados.



- Deducciones familiares: deben comprobar que se incluye de forma correcta las deducciones a las que se tienen derecho por discapacidad o familia numerosa.



- Deducción por maternidad: si se ha sido madre trabajadora durante 2022 y no solicitó el pago anticipado puede incluir la deducción por maternidad en su declaración.



- Deducciones autonómicas: los contribuyentes tienen en determinados casos derecho a aplicar las deducciones autonómicas establecidas en la comunidad en la que se reside habitualmente.



En algunos casos se trata de deducciones de carácter familiar (por familia numerosa, por familia monoparental, por nacimiento) o por una serie de gastos (por ejemplo, alquiler de vivienda, ayuda doméstica, gastos educativos, libros de texto, guardería, gastos médicos, recursos energéticos renovables, dispositivos de ahorro de agua, vehículos eléctricos o donativos, etc.).



- Comprobar qué opción resulta más favorable, si la declaración individual o la conjunta: pueden optar por el tipo de declaración que les resulte más rentable, por ello, antes de enviar el borrador a Hacienda deben contrastar el resultado de una y otra declaración.



No obstante, en caso de error al enviar el borrador, es posible acceder a "Renta Web" para modificar su declaración y corregir los datos erróneos, antes de que finalice el plazo para presentar la declaración.