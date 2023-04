Núñez Feijóo presume de lo que Díaz Ayuso podría lograr con él en La Moncloa

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha alabado este lunes la liderazgo y la "bravura" de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y ha apuntado que "cualquiera puede imaginar" de lo que hubiese sido capaz con un Gobierno del Partido Popular en la Moncloa.



Núñez Feijóo ha presentado así a la presidenta madrileña y candidata a la reelección en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, en el que ha estado arropada además por numerosos dirigentes políticos.



De Díaz Ayuso ha dicho que puede volver a pedirle la confianza a los madrileños después de haber ejercido un "liderazgo con bravura", pero también con "resultados" y con un "balance concreto", a pesar del "cerco institucional" que, en su opinión, ha padecido.



En este sentido, ha recordado que ha bajado los impuestos, preservado el dinamismo de la Comunidad de Madrid, garantizado la libertad de elección educativa, impulsado uno de los planes de natalidad "más ambiciosos" de España y protegido la sanidad pública.



Tras criticar los "obstáculos" a lo que ha tenido que hacer frente Ayuso estos años, Feijóo ha recalcado que su "pecado" ha sido "no haber declarado la independencia, ni incumplir sistemáticamente las sentencias del Tribunal Supremo".



"Tal como están las cosas, si hubiera sido una presidenta sediciosa hubiera obtenido más favores del Gobierno", ha ironizado el líder del PP, quien ha destacado también el hecho de que Ayuso luche contra los "tópicos arraigados" con un doble frente: el de las ideas y el de los hechos.



"Acierta" con el primero porque "no debemos descuidarnos en dar la batalla de las ideas", ha señalado, para a continuación apuntar que también "acierta" en lo segundo porque "gobierna con lo que toque, ya sea una pandemia, una crisis inflacionaria o las agresiones de un gobierno que debería ayudar".



Por ello, ha indicado que "cualquiera puede imaginar de lo que Isabel Díaz Ayuso hubiese sido capaz con un Gobierno en la Moncloa que no estuviese empeñado y deshacer y en desunir Madrid", en clara alusión al de Pedro Sánchez.



"Ese Gobierno llegará (...) y lo vamos a alcanzar este mismo año", ha augurado el dirigente popular, antes de asegurar que ese Gobierno trabajará "mano a mano" con la Comunidad de Madrid y con el resto de autonomías independientemente de quien gobierne.