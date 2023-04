Bendodo insiste en que Sánchez se ha pegado "tiro en el pie con marca blanca"

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha insistido este domingo en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez "no ha calculado que se ha podido pegar un tiro en el pie con su marca blanca", en alusión a Sumar, que lidera la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz.



Bendodo ha manifestado en una rueda de prensa en Málaga que este proyecto político "le puede restar" al PSOE, pues "a veces las marcas blancas son preferidas a las originales" y ha augurado que la "estrategia cortoplacista" de Sánchez "no le va a salir bien".



El también director de campaña del PP para las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo ha acusado al líder socialista de haber "inventado un nuevo juego de trileros donde Sumar y Yolanda Díaz son sus cooperadores necesarios, su marca blanca".



Un vez que "se asiente la polvareda de la presentación de Sumar", Bendodo cree que se verá que "son los mismos de siempre: la izquierda radical", y ha insistido en que "es muy probable que con este caballo de Troya infiltrado, el PSOE y Sánchez se hayan pegado un tiro en el pie".



Para Bendodo, Podemos "está agotado" y por este motivo "le han puesto otro partido a su lado, que es el preferido de Sánchez", al que ha acusado de estar "fabricando a otro socio al que manipular".



"A ver cómo Pablo Iglesias, que es el que manda en Podemos, afronta este órdago" y "hasta qué punto están dispuestas a suplicar las ministras Belarra y Montero su inclusión en las candidaturas", ha señalado.



En la misma línea, el coordinador general del PP ha indicado que "si Podemos es el partido marioneta de Pablo Iglesias, Sumar será el títere en manos de Pedro Sánchez".



El dirigente popular ha defendido que las elecciones del 28 de mayo son "una oportunidad de oro para decirle no" a Sánchez y que constituyen "la verdadera moción de censura" donde los españoles podrán hablar "claro y alto" sobre sus políticas.



"Luego comenzará una cuenta atrás irreversible para su salida de la Moncloa y el inicio de un nuevo tiempo político", que debe estar marcado por la "unión, moderación, estabilidad, respeto a los españoles y a las instituciones", ha sostenido.



Bendodo ha criticado que "la máxima política de Pedro Sánchez ha sido 'divide y vencerás' cuando el futuro de España se construye uniendo" y le ha culpado también de haber "abaratado la corrupción".



Asimismo, ha lamentado el "gravísimo retraso" en la aplicación de la reforma de la ley del 'solo sí es sí', que hasta el último recuento (2 de marzo) había posibilitado que se rebajaran 721 condenas y hayan salido "74 violadores a la calle".



"Llevamos 40 días sin que se actualicen las cifras y empezamos a preguntarnos si la mano del Gobierno también está detrás de esa falta de transparencia, pero el contador sigue subiendo", ha declarado.



Tras preguntarse si "se fiarían ustedes de un presidente del Gobierno que ha sacado de la cárcel a 74 violadores", Bendodo ha calificado de "gravísima negligencia" y una "enorme irresponsabilidad" lo que considera un "retraso intencionado" de la reforma.



Bendodo ha defendido que los españoles necesitan un gobierno que resuelva problemas como la inflación y ha dicho que "no es serio" que mientras los alimentos y las hipotecas suben, las ministras de Economía, Nadia Calviño, y Hacienda, María Jesús Montero, digan que "son brotes verdes y España está liderando la recuperación económica" porque "eso es tomarle el pelo" a los ciudadanos.