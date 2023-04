Puig promete un "gran acuerdo" para generar miles de viviendas y destinarlas a alquilar

El 'president' de la Generalitat y candidato a la reelección por el PSPV, Ximo Puig, ha prometido un "gran acuerdo" con todos los promotores de vivienda para generar "miles" de nuevos inmuebles y destinar "una parte importante" al alquiler, dentro de su apuesta por que la próxima sea "la legislatura de la vivienda".

"Vamos a continuar ampliando al máximo el parque público de vivienda", ha garantizado en una entrevista con Europa Press. Esta será una de las medidas que incluirá el programa electoral del PSPV para el 28M y que se concretará en las próximas semanas.

Puig ha asegurado que la vivienda estará entre las prioridades de la próxima legislatura, tras el empleo, ante la dificultad de muchos jóvenes y familias para desarrollar un proyecto de vida. Por eso ha apostado por generar miles de viviendas, continuar los planes de rehabilitación e intentar que "los costes del alquiler no vayan subiendo de manera que hacen imposible una vida digna".

"Hay un problema de oferta y demanda y queremos actuar por un lado y por otro", ha aseverado, mediante acciones de carácter coyuntural como las ayudas al alquiler o a las hipotecas y "una mucho más potente estructural: todo el suelo disponible que no deba ser utilizado como dotacional hay que utilizarlo para construir vivienda".

Para ello ha anunciado que buscará una "alianza" con el sector privado, que a su juicio tiene buena predisposición como ha constatado en las conversaciones al respecto "desde hace tiempo". También ha prometido contar con la colaboración de los ayuntamientos como actores "fundamentales".

El objetivo, ha subrayado, es que los jóvenes y las personas sin hogar tengan acceso a una vivienda "a través de todas las vías", para lo que ha defendido la necesidad de aumentar "muchísimo" la capacidad de alquilar y de comprar viviendas. Como balance, ha puesto en valor el "diálogo permanente" de la Conselleria de Vivienda con el sector: "Se está avanzando, pero tenemos que acelerarlo mucho".

Respecto a la posibilidad de topar los precios de los alquileres, ha recordado que el Gobierno tiene pendiente aprobar la Ley de Vivienda que contempla esta posibilidad. "Todos sabemos que de alguna manera hay que hacer no solo que los alquileres no suban, sino que bajen --ha defendido--. No podemos continuar con esta deriva inflacionista que afecta a la vida de las personas, porque al final una vivienda genera seguridad y un entorno para un proyecto de vida".

Entre las medidas anunciadas por la Generalitat ante la subida de precios, Puig ha avanzado que el bono consumo de 90 euros para familias con rentas inferiores a 21.000 euros anuales se podrá pedir a partir del próximo 20 de abril.

Sobre si el bono es suficiente, ha remarcado que "obviamente no es una cantidad enorme, pero no es despreciable", ha justificado que no es una medida universal, sino que va dirigido a las familias con menos recursos, y ha afeado que "la derecha lo menosprecia porque ellos tienen bastantes más recursos".

Además, ha concretado que en las primeras semanas de mayo se abrirá la convocatoria para solicitar las ayudas para pagar las hipotecas variables. Oscilarán entre 300 y 600 euros y beneficiarán a 30.000 familias con ingresos anuales de hasta 33.600 euros.

Para defender la importancia de la vivienda, Puig ha recordado que le "impresionó mucho" cuando una persona que vivía en la calle y pudo encontrar un hogar gracias a la Generalitat le contó que "cuando cerró la puerta de su casa se sentía protegido no solo físicamente, sino su intimidad". "Una vivienda digna es mucho más que un objeto de valor mercantil", ha reivindicado.

Por otro lado, en materia de incendios forestales tras el gran fuego de Villanueva de Viver (Castellón) al inicio de la primavera, Puig ha prometido que la prevención será otro de sus objetivos para la próxima legislatura. "Ahora la temporada empieza el 1 de enero y acaba el 31 de diciembre", ha advertido, con lo que ha descartado que el sistema de prevención y extinción quede limitado a verano.

Como causas ha apuntado tanto al cambio climático como a la despoblación y la "deshumanización" de los bosques, en alusión a los bancales abandonados que generan hierbas, arbustos y "cualquier tipo de combustible que finalmente originan estos incendios de nueva generación tan difíciles de atajar".

Aunque ha reconocido que "las soluciones son complejas", ha llamado a hacer todo lo posible en todas las direcciones. Ha abogado así por "consolidar todas las acciones contra el cambio climático"

y buscar el "reequilibrio territorial" mediante las medidas incluidas en la nueva Ley Antidespoblación de la Generalitat.

Entre ellas, Puig ha avanzado que quiere poner en marcha varios planes piloto junto a cooperativas o agricultores para destinarles ayudas directas que les permitan mantener los bancales operativos en zonas boscosas de interés medioambiental y, al mismo tiempo, "poder vivir dignamente". "Las tierras trabajadas son el mejor cortafuegos que existe", ha aseverado.