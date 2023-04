Irene Montero recuerda a Yolanda Díaz lo que le pasó a Errejón con Podemos

La ministra de Igualdad, Irene Montero, considera que es "posible" alcanzar un acuerdo "de coalición" entre Podemos y Sumar, pues es "la mejor opción" para revalidar un Gobierno con los socialistas, y ha advertido a la vicepresidenta Yolanda Díaz que la división es un escenario que ya vivieron hace cuatro años con Íñigo Errejón.



En una entrevista en Radiocable, Montero ha mostrado su preocupación con las "dudas" que ha mostrado la líder de Sumar, Yolanda Díaz, sobre el papel que debe jugar Podemos en el próximo ciclo electoral o "las voces" que puedan estar diciéndole que no cuente con los morados.



Una situación, ha recordado, por la que ya han pasado en otros momentos, como cuando hace cuatro años "había muchas voces que le dijeron a Íñigo Errejón que tirase sin Podemos porque iba a tener un muy buen resultado electoral, así que esto ya lo hemos vivido".



Por eso, la también diputada por Unidas Podemos urge a llegar a "un acuerdo de coalición entre Podemos y Sumar" en el que incluya la convocatoria de primarias abiertas como la mejor manera de resolver esas dudas sobre el protagonismo de Podemos y resolver las diferencias, tal y como ha puesto sobre la mesa su secretaria general, Ione Belarra.



"Es evidente que somos espacios diferentes, que no es lo mismo Podemos que Más Madrid o que no es lo mismo Podemos que Compromís", ha dejado claro Montero, para quien también es "distinto" al suyo el proyecto que ha decidido construir Yolanda Díaz.



Con todo, ha reiterado, que lo "mejor" es un acuerdo entre Podemos y Sumar para ir juntas a las elecciones y ha alertado de que la polémica está desviando el objetivo político fundamental que no es otro que revalidar el Gobierno de coalición y lograr tras las elecciones generales un Ejecutivo que siga avanzando en derechos.



Y ha apostillado: "Cuanto más fuerza tenga Podemos en el Gobierno más fácil va a ser que las transformaciones se produzcan de una manera ambiciosa".