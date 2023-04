El PSOE ve Sumar como proyecto personal y alaba la labor de equipo del Gobierno

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha incidido en que Sumar es un proyecto personal de Yolanda Díaz y, tras advertir de que "nunca uno solo puede ayudar a transformar la sociedad", ha reivindicado la labor que está haciendo el Gobierno de coalición "como un equipo sólido compacto".



En una entrevista en TVE, Robles ha negado que los recelos que el proyecto político de la vicepresidenta segunda está causando entre las ministras de Podemos pueda afectar al día a día del Ejecutivo.



"Es un proyecto personal de Yolanda Díaz; yo las relaciones personales o políticas que ya pueda tener dentro de su espacio no lo sé, lo que me importa y, desde ese punto de vista, estoy muy satisfecha, es el trabajo que como gobierno estamos haciendo", ha recalcado Robles.



Preguntada sobre si echa de menos a Podemos dentro de Sumar, la ministra ha eludido responder al decir que no le corresponde a ella opinar sobre eso, si bien ha subrayado que es el PSOE el que puede movilizar y hacer políticas de progreso, "sin ninguna duda".



"Lo demás, los proyectos personales, son respetables y serán los ciudadanos los que lo tengan que decir, pero nunca nadie, uno solo personalmente, puede ayudar a transformar la sociedad. Ese cambio en favor de quienes más lo necesitan se hace con trabajo en equipo", ha reiterado.