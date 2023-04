Recuperados los cuerpos de dos montañeros españoles en los Pirineos franceses

Los cadáveres de dos montañeros españoles que murieron de frío en el macizo de Carlit, en la parte oriental de los Pirineos franceses, fueron recuperados este lunes tras tres días de búsqueda, informó hoy el Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña (PGHM) de Bolquère.



Un portavoz explicó este martes a EFE que los cuerpos fueron trasladados a un hospital por un helicóptero de Protección Civil con base en Perpiñán después de haber sido avistados por otro helicóptero del PGHM cuando las condiciones meteorológicas permitieron su vuelo, algo que no había sido posible durante el fin de semana.



Los dos excursionistas, sobre cuya identidad la Gendarmería no quiso dar detalles, se encontraban congelados en las proximidades del Tossal Colomer, una montaña próxima al pico Carlit, que es el techo de esa parte oriental de los Pirineos franceses.



Según el portavoz, se sabe que habían comenzado su ruta el viernes y el sábado llamaron por teléfono a los servicios de rescate para pedir ayuda, pero sin poder dar una indicación precisa de su localización.



Las condiciones meteorológicas muy adversas en la zona, con vientos de 120 kilómetros por hora y temperaturas de quince grados bajo cero, hacían totalmente imposible el vuelo de los helicópteros, por lo que se inició su búsqueda por equipos a pie, pero no dio resultados.