Yolanda Díaz insta a Podemos a explicar por qué se queda realmente fuera de Sumar

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha instado este lunes a Podemos a explicar por qué se ha "quedado fuera" y se ausentó en el lanzamiento de Sumar, tras asegurar que ella misma se someterá a un proceso de primarias para ser candidata a las elecciones generales.



Díaz, que este domingo hizo finalmente oficial su candidatura a las elecciones generales con Sumar "sin tutelas" de ningún tipo, ha negado en TVE que haya diferencias sobre las primarias abiertas esgrimidas por Podemos para no estar en la presentación.



"No es verdad que tengamos diferencias en la conformación de primarias, desde el minuto -1, el 8 de julio, lo he dicho, lo llevamos diciendo desde Sumar y, por tanto, ha de ser Podemos quien debe explicar por qué en un día que era importante para España y que era alegre no estaban", ha recalcado.



En su opinión, lo importante es que ya se sabe que Sumar se va a presentar a las elecciones y que lo va a hacer con un movimiento ciudadano sometiéndose a primarias. "Empezando por mí misma", ha precisado.



Ha explicado que este domingo 2 de abril dio un paso adelante al decir que quiere ser la primera presidenta del país y "para ello lógicamente va haber un proceso que van a decidir los ciudadanos".



"Quien se quiera presentar a encabezar este proyecto desde Sumar lo podrá hacer, igual que yo lo he dicho", ha destacado Díaz, quien ha resaltado que ninguna de las quince formaciones políticas que acudieron este domingo al polideportivo Magariños de Madrid pusieron condiciones para asistir.



En su opinión, esas formaciones, que compiten entre sí, "supieron estar a la altura de las circunstancias", y ha reiterado que "quien no está debe explicarlo al país".



Ha recordado que siendo militante de IU, ella acudió hace años a la presentación de Podemos por Pablo Iglesias, y ha apuntado que la primera persona con la que habló de Sumar fue precisamente el exlíder de los morados.



Sumar presentará su "proyecto de país para la próxima década" de aquí a junio, en una nueva etapa de la plataforma, ha incidido Díaz, que ha señalado que apoyará desde la plataforma las distintas candidaturas que se presenten a las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.



"Vamos a otra fase y, en lo que pueda, ayudaré a las candidaturas", se ha limitado a responder al ser preguntada si, por ejemplo, apoyará en la campaña a Más País o a Podemos.