Los sindicatos convocan huelga de todos los funcionarios de Justicia

Los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO, UGT y CIG, han convocado huelga indefinida para los 45.000 funcionarios del Ministerio de Justicia para exigir una subida salarial "digna" después de la acordada con los letrados de la administración y la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO).



El próximo 12 de abril los delegados de Justicia de toda España se concentrarán delante del Ministerio para dar inicio a las movilizaciones, aunque la huelga arrancará el 17 de abril con paros parciales de 10 a 13 horas todos los días de forma indefinida y el día 19 se convocará una paro general durante toda la jornada y una manifestación, han informado los sindicatos en un comunicado.



La convocatoria de esta huelga se produce tras constatar los sindicatos en la reunión mantenida la "nula voluntad" del departamento de Pilar Llop de presentar una oferta de subida salarial a los 45.000 funcionarios de Justicia "en línea con el acuerdo firmado con los letrados".



El acuerdo cerrado con los letrados, que será analizado en la mesa de negociación sectorial de la administración de Justicia, contempla un aumento salarial de entre 430 y 450 euros brutos mensuales por funcionario y puso fin a la huelga indefinida iniciada el pasado 24 de enero.



De manera paralela, los sindicatos mantendrán reuniones con los diferentes grupos parlamentarios para enmendar el proyecto de Ley de eficiencia organizativa, que, subraya el comunicado, impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación.



"El propio Ministerio ha reconocido que cualquier modificación al alza de las retribuciones de un cuerpo, como ha sucedido en el caso de los letrados, tiene repercusiones en el resto de carreras, cuerpos, categorías... De esta manera, debe producirse una subida en las cuantías que recibe el resto del personal. Solo falta que el Ministerio actúe en consecuencia", añaden los sindicatos.



Para los convocantes, la huelga de los letrados ha evidenciado que "la eficiencia de la Justicia no pasa por los tribunales de instancia ni el resto de las medidas diseñadas en la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, sino retribuyendo las funciones que realmente realiza el personal de la Justicia".



La huelga de los letrados ha generado un importante atasco en los juzgados. Los últimos datos facilitados por el comité de huelga cifraban el impacto del paro en más de 400.000 juicios suspendidos, 480.000 demandas pendientes de reparto y 1.500 millones de euros parados en las cuentas de consignaciones de los juzgados.



En un vídeo remitido a los medios, el responsable de Justicia de CSIF, Javier Jordán, hace un llamamiento a los 45.000 funcionarios y funcionarios para protestar por el deterioro de los juzgados y el abandono de su personal.



"Ya no podemos seguir así, los juzgados se caen a pedazos, la plantilla está sobrepasada, los equipos informáticos desfasados y los ciudadanos pagan las consecuencias con una justicia muy lenta", critica Jordán, que considera "claramente insuficiente" la reforma que propone el Gobierno y exige que se negocie.



Lamenta los inconvenientes que va a suponer esta huelga a los ciudadanos, pero asegura que no les ha quedado otra opción: "el Gobierno nos ha cerrado la puerta de la negociación y no nos ha dado otra salida", concluye.