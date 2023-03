Rajoy: "El Gobierno Frankenstein ha generado división entre los españoles"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha asegurado este martes que el "Gobierno Frankenstein" se le ha "ido de las manos" a su creador, que "ha dado todo lo que han pedido los 9 partidos que le apoyan, generando división entre los españoles".

"En los últimos tiempos han proliferado partidos de todas las ideologías, todos adanistas y populistas, que han propiciado coaliciones en todas partes, también en el Gobierno de la nación, y ahí está el origen de la inmensa mayoría de problemas que tenemos en España", ha sentenciado Rajoy.

El expresidente popular ha hecho estas declaraciones en Torrent, en el acto de presentación de la candidata popular de esta localidad valenciana, Amparo Folgado, en el que ha estado acompañado por el presidente regional del partido y candidato a la presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, al que han asistido unas 600 personas.

"Se han traspasado la gestión de las prisiones al Gobierno Vasco y se ha tenido con los presos de ETA el trato más condescendiente que se recuerda, un error que nadie había cometido desde 1978, y todo ello porque Bildu, el brazo político de la organización terrorista, lo ha exigido al Gobierno", ha lamentado.

En referencia a la ley del "sólo sí es sí", ha señalado que "hay que ser malo y tonto para aprobar una ley que permite que los violadores salgan de la cárcel", y ha continuado: "en España se están haciendo leyes para personas concretas y determinadas que quieren irse de España. Se hace política infantil, en lugar de hacerla para adultos, que es lo que modestamente siempre recomiendo".

"Ahora el presidente del Gobierno va a reunirse con el presidente de China y todos los ministros nos explican la política exterior tan brillante que se está desarrollando. Siendo presidente del Gobierno lo hice cuatro veces y no dije a nadie del Gobierno ni del telediario que estuviese dando la matraca", ha añadido.

Sobre las críticas de Podemos a los empresarios, y más concretamente al presidente de Mercadona, Juan Roig, Rajoy se ha preguntado "de qué vale arremeter contra los empresarios" y ha recordado que su Gobierno reconoció a este empresario valenciano con la medalla al mérito en el trabajo, "que es lo razonable y justo".

"Ya no hablo del llamado lenguaje inclusivo porque me pierdo. Es una pesadilla, que no le tomen el pelo a la gente, tenemos más cosas que hacer que reír sus chistes. Incluso remitieron una carta a la RAE diciendo que la Constitución se había redactado en términos machistas, no es broma", ha afirmado Rajoy.

En alusión a la elevada inflación, se ha mostrado preocupado por el hecho de que España se aleje de los países de su entorno en términos de riqueza.

Por último, sobre el PP, ha dicho que no es un partido "acompañante de nadie" y ha reivindicado "la importancia del trabajo del militante, porque la estructura de un partido es lo que te mantiene en momentos difíciles, mientras otros partidos desparecen, son flor de un día".