Llarena deja en libertad provisional a Clara Ponsatí y la cita a declarar el 24 de abril

El juez Pablo Llarena ha dejado en libertad provisional a la exconsellera Clara Ponsatí, detenida este martes a las 18.07 en la plaza de la Catedral de Barcelona, por su orden de detención por presunta desobediencia el 1-O y la ha citado a declarar el próximo 24 de abril, según un auto al que ha tenido acceso Europa Press.

La eurodiputada de JxCat Clara Ponsatí, exconsellera de Educación del Govern de Carles Puigdemont que huyó tras la declaración unilateral de independencia de 2017, ha sido detenida en Barcelona por los Mossos d'Esquadra tras cruzar este martes la frontera para regresar a España.



Menos de dos horas han transcurrido desde que a las 16.14 horas la ACN ha publicado unas imágenes en las que aparecía Ponsatí a bordo de un coche atravesando territorio español después de cruzar la frontera desde Perpiñán, hasta que, sobre las 18.00 horas, ha sido detenida mientras paseaba en pleno centro de Barcelona, tras ofrecer una rueda de prensa en el Colegio de Periodistas de Cataluña.



Con su fugaz aparición por sorpresa, Ponsatí ha querido dar un golpe de efecto para incomodar tanto a las autoridades españolas como al Govern de Pere Aragonès (ERC), al que ha acusado de ser una "herramienta de la ocupación española".



"Soy eurodiputada y tengo inmunidad en toda la Unión Europea, sólo en España no se me reconoce", ha asegurado Ponsatí en su rueda de prensa en la sede del Colegio de Periodistas Cataluña, arropada por su abogado Gonzalo Boye, así como por la presidenta de JxCat, Laura Borràs, y el diputado de Junts en el Parlament Francesc de Dalmases.



UN REGRESO POR SORPRESA PARA "PLANTAR CARA" A LLARENA



Ponsatí, acusada de un delito de desobediencia al facilitar el referéndum unilateral del 1-O, ha argumentado que con su regreso por sorpresa a Cataluña no pretende cerrar "ningún pacto con el Estado", sino para "denunciar la vulneración sistemática" de los derechos de los catalanes y para "plantar cara", ya que no reconoce "la competencia del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena".



La decisión de regresar la ha tomado después de que el Tribunal Supremo le retirase la acusación de sedición por el que inicialmente fue procesada -delito que a diferencia del de desobediencia sí acarrea penas de cárcel-, a raíz de las reformas penales impulsadas por el Gobierno, con el aval de ERC.



Fuentes jurídicas han informado a EFE de que la intención del juez Llarena es "actuar exactamente igual" que en los casos de la exconsellera Meritxell Serret y la exdirigente de la CUP Anna Gabriel, quienes también estuvieron huidas de la justicia española y que, como Ponsatí, están acusadas de un delito de desobediencia que no conlleva pena de prisión, solo de inhabilitación.



En su rueda de prensa, Ponsatí ha vertido duras críticas contra el Govern, y más en concreto contra Serret, actual consellera de Acción Exterior, que mañana comparece ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acusada de desobediencia, también por el 1-O.



"Serret se presentó voluntariamente ante el Supremo y, en los escritos del juez Pablo Llarena, esto se utiliza", ha remarcado.



Ponsatí ha dicho que no ve "ninguna contradicción" entre criticar los pactos del gobierno de la Generalitat con el Estado y aprovechar un momento favorable para ella, tras la reforma del Código Penal.



DETENCIÓN JUNTO A LA CATEDRAL DE BARCELONA



Tras la rueda de prensa, Ponsatí se ha dirigido a pie hacia el barrio del Born, donde iba a asistir a un acto telemático con Carles Puigdemont y Antoni Comín, eurodiputados de JxCat como ella, pero cuando se encontraba cerca de la Catedral ha sido detenida por un subinspector del área de información de los Mossos, a raíz de la orden de arresto que el Supremo dictó contra ella por un delito de desobediencia al facilitar el referéndum del 1-O.



Mientras era detenida, Ponsatí ha publicado un mensaje en Twitter: "Los Mossos d'Esqudra me detienen ilegalmente en Barcelona", ha escrito, aunque fuentes del Departamento de Interior han precisado a EFE que la detención obedece a una orden judicial.



Desde el Parlamento Europeo, Comín ha acusado a los Mossos de practicar una "detención ilegal" que es "incompatible con el derecho europeo", porque, según ha afirmado, Ponsatí dispone de "inmunidad" parlamentaria y mañana miércoles "debe estar en el pleno" de la Eurocámara.



PUIGDEMONT URGE A METSOLA A INTERCEDER POR PONSATÍ



Puigdemont ha aplaudido el "acto de confrontación inteligente" de Ponsatí, que "ha puesto en contradicción" al Estado, y ha instado a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, a "no mirar hacia otro lado" ante una detención que ha "violado" la "inmunidad" parlamentaria de la eurodiputada de JxCat.



En un vídeo difundido en redes sociales, el secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha ofrecido a Ponsatí "todo el apoyo para todo lo que pueda necesitar" y ha instado al Estado a "no emprender ninguna actuación que impida su libertad".