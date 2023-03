El plazo de enmiendas al 'sí es sí' se aplaza por petición de Podemos y socios

La Mesa del Congreso, con el apoyo del PSOE y de Unidas Podemos, ha decidido prorrogar una semana más el plazo para que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas a la reforma de la ley del solo sí es sí, tal como habían solicitado la formación morada, ERC y EH Bildu.



Aunque el pleno del Congreso aprobó el 7 de marzo la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE que pedía reformar la ley por la vía de urgencia para evitar rebajas de penas y excarcelaciones de agresores sexuales, la tramitación de la iniciativa se ha paralizado dos semanas para que los socios puedan llegar a un acuerdo con sus enmiendas antes de que la ley llegue a la Comisión de Igualdad del Congreso.



El PSOE ha accedido a apoyar la petición de Unidas Podemos en la Mesa del Congreso así como la solicitud de ERC y EH Bildu, por lo que el plazo de enmiendas volverá a vencer el próximo miércoles, 5 de abril, previsiblemente.



Fuentes socialistas han asegurado a EFE que al no haber actividad parlamentaria las dos próximas semanas con motivo de las vacaciones de Semana Santa podría parecer que el PSOE quisiera cerrar en falso esta ley.



El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha valorado que se haya dado "más tiempo para poder negociar" y poder "llegar a un acuerdo" con una reforma a la que se opuso el socio de coalición del Gobierno que, junto con ERC, EH Bildu y la Cup, votaron 'no', mientras que JxCAT, Más País y Compromís optaron por la abstención, al igual que Vox.



La toma en consideración de la reforma del solo sí es sí salió adelante con los votos del PSOE y del PP.



ERC y EH Bildu, que han avanzado que presentarán enmiendas conjuntas, habían sido los promotores de que se demorara una semana más el plazo de enmiendas a la ley para avanzar en conversaciones con el resto de fuerzas políticas con la intención de llegar a un acuerdo.



Y es que una vez que venza el plazo de presentación de enmiendas parciales deberá constituirse la ponencia de la ley y debatir las iniciativas registradas para pasar al pleno del Congreso cuanto antes.



El PP había pedido al PSOE que no dilatara más la reforma de la ley del solo sí es sí.



Precisamente en la Mesa del Congreso tanto PP como Vox han votado en contra de que prorrogara este plazo de registro de enmiendas.