Feijóo critica que Sánchez no aproveche para cesar a Irene Montero y Marlaska

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este lunes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no haya aprovechado la remodelación de su gabinete para relevar a los ministros más "desgastados", entre los que ha citado a la titular de Igualdad, Irene Montero, y de Interior, Fernando Grande-Marlaska.



En declaraciones a los periodistas a la salida de un desayuno informativo del líder del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, el líder de los populares ha opinado que Sánchez solo ha podido sustituir a las ministras de Sanidad (Carolina Darias) e Industria, Comercio y Turismo (Reyes Maroto) porque "no tiene margen" y le falta "autoridad" para hacerlo.



"Lo más relevante son los que se quedan", ha ironizado Feijóo, que ha agradecido los "servicios prestados" tanto a Darias, que será candidata del PSOE a la alcaldía de Las Palmas, como a Maroto, que será la número uno de la lista socialista en Madrid.



A su juicio, el nombramiento de José Manuel Miñones como nuevo ministro de Sanidad responde "probablemente" a una decisión interna del PSOE para promocionar su figura como próximo candidato socialista para la Xunta.



En cuanto al nuevo titular de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, el presidente del PP considera que se trata de un "premio de consolación" después de que fuera relevado como portavoz del grupo parlamentario socialista.



A juicio de Feijóo, que Sánchez no haya hecho una remodelación de mayor calado demuestra que quiere llegar al final de legislatura "como pueda" pese a que cuenta con un gabinete "muy desgastado".