El Banco de España no ve traslación de las “turbulencias financieras” a la UE

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha asegurado este lunes que no existe riesgo de traslación de las “turbulencias financieras” vividas en los últimos días en Estados Unidos, con el Silicon Valley Bank, y en Suiza, con el Credit Suisse, a la Unión Europea o a España, cuyo sector bancario posee una “elevada capacidad de resistencia” con “posiciones de capital sólidas”.



En un foro económico, el gobernador ha explicado que en el contexto actual, el mensaje que el Banco de España ha trasladado a las entidades financieras, especialmente a las minoristas, es que sean “prudentes en la planificación de provisiones y de capital”, para que, en el caso de materializarse un escenario negativo, puedan resistir y contrarrestarlo.



Por ello, esta situación de “tensión” y de “turbulencias”, si se prolongan en el tiempo, provocarán “cierto deterioro de la confianza” y un endurecimiento de las condiciones de financiación, ha augurado.



DESACELERACIÓN DE LA INFLACIÓN



Sobre la situación inflacionista, Hernández de Cos ha indicado que tanto el Banco Central Europeo como el Banco de España han acordado recientemente su compromiso con la “estabilidad de los precios” pues “sin estabilidad financiera no hay estabilidad de precios y viceversa”, de modo que la previsión del Banco de España es que exista una “desaceleración progresiva de la inflación” en lo que va de año.



Concretamente, Hernández de Cos ha proyectado en el 3,7 por ciento el IPC interanual para 2023 en España, debido a la disminución de los costes de la energía, aunque, por otro lado, la inflación subyacente se mantendrá aún “elevada” a corto plazo y no será hasta 2024 y 2025 cuando se “relaje”.



De este modo, según el Banco de España, el IPC pasará del 8,3 por ciento marcado en 2022, al 3,7 por ciento en este 2023, mientras que en 2024 se mantendrá en torno al 3,6 por ciento cuando decaigan las medidas de contención puestas en marcha por el Gobierno, y no será hasta 2025 cuando se aprecie de verdad esta caída inflacionista hasta el 1,8 por ciento.



También ha abogado el gobernador por un pacto de rentas que permita “repartir los costes de los precios energéticos” y que se traduzca en una “reducción de salarios reales”, pero que tendría que pasar obligatoriamente por un acuerdo entre empresarios y trabajadores que no debe paralizarse por un periodo electora, ha opinado.



PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO



Finalmente, en cuanto a la proyección de crecimiento, el gobernador ha indicado que del crecimiento de la economía española del 5,5 por ciento de 2022 se desacerará hasta el 1,6 por ciento en 2023 que es, sin embargo, es una previsión más elevada que la esperada hace unos meses; mientras que para 2024 será de 2,3 y en 2025 del 2,1 por ciento, todos ellos por encima de la media de la UE.



Por último, el director general del Banco Santander España, Ángel Rivera, ha trasladado por su parte un mensaje de “confianza y tranquilidad”, ya que el sistema financiero europeo y español es “fuerte”, de modo que ha catalogado como “aislados” los casos de Silicon Valley y Credit Suisse.



Además, desde el Banco Santander esperan que la inflación baje este año hasta el 2 o el 3 por ciento, al tiempo que ha reclamado una mayor ejecución de los fondos europeos Next Generation, cuyo proceso está siendo “más complejo de lo esperado”, aunque ha mostrado su confianza en que estos se “acelerarán”, ha apostillado Rivera.