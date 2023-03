Alberto Garzón avisa a Podemos que el ruido en las negociaciones no beneficia a Sumar

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha advertido a Podemos de que "el ruido" y las filtraciones de las negociaciones con Sumar no benefician al proyecto liderado por Yolanda Díaz para ganar las elecciones generales.



"Ayer, cuando alguien probablemente de Podemos, filtró que había un desacuerdo y Sumar no aceptaba sus condiciones, esa persona está trabajando en contra del acuerdo, porque todo lo que en este momento sea hacer ruido y desgastar a Yolanda Díaz es trabajar contra el acuerdo", ha afirmado.



Esta advertencia la ha hecho Garzón en RNE, donde además ha querido dejar claro que IU irá al acto del 2 de abril de Sumar, incidiendo en que ni su formación , ni ningún otra partido que acudirá va a poner ninguna condición porque "esto no va de este tipo de negociaciones".



Para Garzón, este tipo de debates son "secundarios", lo importante es "entender el proceso político" de Sumar.



Para el acercamiento de Podemos con Sumar y poder "articular la heterogeneidad de la izquierda", hay que "ser discreto, negociar y estar dispuesto al acuerdo", según Garzón.



Según el líder de IU, hay que trabajar de forma "incansable" para que Podemos decida ir al acto, como lo hará IU, "con más de 35 años de historia", porque "esto va de ganar el país y de apoyar un proceso que es el instrumento que mejor se adapta para las familias".



El proyecto de Sumar, a su juicio, permitirá a la izquierda "reencontrarse" con gente y con partidos que se "han ido por el camino", como Mas País y Compromís.



Por otra parte, el ministro de Consumo se ha referido a los nuevos cambios anunciados este lunes en el Gobierno de los que ha dicho tener "pocas referencias", aunque ha mostrado su convencimiento de que "van a hacer un gran trabajo" y que por eso el presidente del Gobierno les habrá "escogido".



Este cambio de ministros, ha dicho Garzón, "es un tramite que había que hacer" porque las dos ministras salientes van a asumir otros roles y funciones en la campaña electoral de las municipales y autonómicas.