El presidente cumple su compromiso de limitar la remodelación y no toca a Podemos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cumplido con su compromiso de limitar la remodelación del Ejecutivo a los ministerios de Sanidad e Industria y, por tanto, mantener sin cambios al resto de departamentos, entre ellos los encabezados por dirigentes de Podemos.



Desde que se conoció que Carolina Darias y Reyes Maroto abandonarían el Gobierno para ser candidatas, respectivamente, a las alcaldías de Las Palmas de Gran Canaria y Madrid, Sánchez aseguró que no habría más relevos.



Sería por tanto una "minicrisis" que se ha cumplido con la decisión de que José Manuel Miñones Conde sustituya a Darias en Sanidad y Héctor Gómez Hernández a Maroto en Industria.



La materialización de los cambios llega después de que desde que se anunciaran hayan ido en aumento los roces entre los socios de la coalición a cuenta de varias cuestiones, entre ellas la reforma de la ley del sólo sí es sí cuyo texto impulsado por los socialistas no ha contado con el respaldo de la ministra de Igualdad, Irene Montero, ni de su partido.



El encontronazo por este asunto, considerado por ambas partes como uno de los más graves desde el inicio de la legislatura, propició que se dispararan los rumores sobre la posibilidad de que Sánchez decidiera prescindir de Montero.



Una posibilidad que el propio presidente del Gobierno ha descartado públicamente en todo momento mostrándose orgulloso de cada uno de sus ministros, tal y como reiteró en el reciente debate en el Congreso de la moción de censura presentada por Vox.



El mensaje que Moncloa ha repetido de forma constante es que la coalición no está en peligro y que va a mantenerse hasta el final de la legislatura.



Además, considera que pese a que las diferencias persistan en algunos asuntos y se quieran marcar distancia ante la proximidad de las elecciones, el debate de la moción de censura ha servido para unir a los socios de la coalición ante el riesgo de una alianza como la que podrían representar el PP y el partido de Santiago Abascal.



Ese objetivo común de las fuerzas progresistas creen que ha calado en los ciudadanos.



La de este lunes es la quinta remodelación del Gobierno en la presente legislatura, y de ellas dos han afectado a ministros de la cuota de Podemos pero por decisión personal suya.



La primera fue la salida de Pablo Iglesias como vicepresidente segundo en marzo de 2021 para presentarse como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, y la segunda fue la del ministro de Universidades Manuel Castells en diciembre de ese año por motivos de salud.