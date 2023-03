Lula visitará España a finales de abril

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, visitará España a finales de abril, anunció este viernes el canciller del país suramericano, Mauro Vieira, tras su encuentro con su homólogo español, José María Albares, en Santo Domingo al margen de la Cumbre Iberoamericana.



La Cancillería de Brasil confirmó que Lula aceptó la invitación que recibió por parte del Gobierno de España e informó de que Vieira y Albares abordaron otros asuntos de interés mutuo.



"Dialogaron sobre la guerra en Ucrania, sobre la futura presidencia española de la Unión Europea, en el segundo semestre, sobre la cumbre CELAC-UE, en julio, y sobre el empeño de ambos países para concluir el acuerdo Mercosur-UE", subrayó la Cancillería.



El viaje de Lula a España debe coincidir con el que tiene previsto a Portugal, entre el 22 y 25 de abril, en el que estará durante las celebraciones del 49 aniversario de la Revolución de los Claveles.



Vieira, en declaraciones por teléfono a EFE, dijo que España "tiene ante sí la oportunidad única de apoyar el proceso de conclusión del acuerdo" entre la UE y el bloque suramericano.



"España tendrá que ayudar a convencer a los demás actores europeos a entender que estamos discutiendo un acuerdo de asociación y no una carta de adhesión o un ultimátum sobre lo que debemos o no hacer internamente en el Mercosur", expresó Vieira.



El ministro agregó que España "tendrá que ayudar a calmar los ímpetus proteccionistas de los que quieren cerrar el mercado a cualquier coste" a las exportaciones agropecuarias de los países del Mercosur, bloque formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.



"Esperamos que España contribuya a una conversación equilibrada y basada en hechos, que nos conduzca a la conclusión exitosa del proceso negociador del acuerdo", concluyó.



El Mercosur y la Unión Europea firmaron un acuerdo de intenciones en 2019, después de dos décadas de negociaciones, pero el acuerdo no llegó a ser ratificado y los equipos negociadores de ambos bloques acaban de reabrir las conversaciones.