Montero dice que "no le extraña" una dimisión en bloque de vocales progresistas del CGPJ

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes ante la posibilidad de que se produzca una dimisión en bloque de los llamados vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que "no me produce extrañeza que los miembros del Consejo General del Poder Judicial estén tomando sus propias decisiones, a la vista del bloqueo del PP", partido al que ha instado a que "ejerza las competencias constitucionales" tras esgrimir que "todo el mundo está sujeto al imperio de la ley".

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla antes de clausurar unas jornadas, Montero ha considerado que esa posibilidad de una dimisión encadenada "pone de manifiesto una situación que no se puede sostener en el tiempo", cuyo origen ha situado "en la incapacidad del PP de plantear una propuesta de renovar el Poder Judicial", que se ha proyectado "en un bloqueo de 1.500 días, cuatro años", hecho que propicia consecuentemente que "se puedan producir determinadas situaciones dentro del órgano donde no se sostiene que sus miembros permanezcan en prórroga sin poder ejercer en plenitud sus competencias".

La también vicesecretaria general del PSOE ha argumentado que esta situación que se vive con el órgano de gobierno de los jueces en España "es algo inaudito respecto a países europeos", que ha atribuido a que "el PP no reconoce los resultados electorales", que le lleva a que "nunca legitima a los gobiernos cuando no lo presiden ellos y bloquean los órganos judiciales para impedir su renovación".

A juicio de Montero, esta incapacidad para el acuerdo revela que "Feijóo muestra falta de liderazgo dentro de su partido, de compromiso con España", por cuanto ha evocado que el país "es criticado en la Unión Europea por no renovar el Poder Judicial" antes de recordar que esa posibilidad ha existido "en más de dos ocasiones que hemos tenido para renovar" y ha recriminado al PP que "se ha echado para atrás" porque "no ha querido modificar las mayorías que responden a otro momento político, a otras mayorías que añora hoy en el Congreso", para reclamar que "no hay nada que justifique que no se renueve".