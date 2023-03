Justicia ve “necesario” acabar con la interinidad del CGPJ

El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, considera “necesario” acabar con la interinidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque no le gustaría que se produjese por una dimisión en bloque de parte de sus miembros, sino porque se plantee “de verdad” un desbloqueo.



En una entrevista concedida a EFE con motivo de la presentación en Medina de Pomar (Burgos) de la futura Oficina piloto de Justicia en esa localidad, Rodríguez ha manifestado que el CGPJ “lleva cuatro años de interinidad que se resolverían con una llamada del Partido Popular”.



Respecto a la reunión que celebrarán hoy ocho integrantes del CGPJ para valorar la petición de uno de los vocales, Álvaro Cuesta, para que se produzca la dimisión en bloque de los llamados “bloque progresista”, el secretario de Estado ha afirmado que no sabe por qué vía, pero “habría que renovar ya el Consejo General del Poder Judicial”, aunque ha matizado su preferencia que esa dimisión no se produjera por una dimisión en bloque, sino por “voluntad de reforma”.



Tontxu Rodríguez se ha referido también a la huelga de Letrados de la Administración de Justicia, que ya lleva dos meses, aunque ha confiado en que en la reunión convocada esta mañana con sus representantes por el Ministerio de Función Pública se continúe con los "acercamientos" que ya se produjeron en las dos reuniones celebradas ayer.