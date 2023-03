Cuca Gamarra sobre García Albiol: "No estamos ante un caso de corrupción"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este jueves sobre el juicio oral abierto por un posible delito de prevaricación al candidato a la Alcaldía de Badalona y exalcalde de la localidad, Xavier García Albiol, que "no estamos ante un caso de corrupción".



Gamarra ha explicado en Onda Cero que se trata de un procedimiento abierto en un juzgado de Cataluña que tiene que ver con su actividad dentro de la gestión administrativa al frente del Ayuntamiento de Badalona.



En la causa se investiga a García Albiol por permitir presuntamente la instalación de forma irregular de unas antenas de telefonía en la comisaría de la Guardia Urbana.



"Nada tiene que ver con un caso de corrupción", ha reiterado la secretaria general del PP para argumentar la decisión del partido de no abrirle un expediente disciplinario.



Además ha añadido que García Albiol ha entregado toda la información que se le ha reclamado como exigen los estatutos del partido, que también establecen, "como no puede ser de otra manera", ha puntualizado, la presunción de inocencia.



Tras destacar que el candidato a la Alcaldía de Badalona tiene opciones no solo de ganar las elecciones sino de conseguir la mayoría absoluta, ha subrayado que la situación "no es muy diferente a otro asunto que afecta en este caso al que hoy es alcalde del ayuntamiento socialista".



Para Gamarra, "la doble vara de medir que está aplicando el Partido Socialista es muy peligrosa".



Preguntada por el expediente abierto al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a quien el fiscal le pide 15 años por el caso Kitchen, Gamarra ha recordado que está formalmente en "situación de baja" en el partido.



Sobre la moción de censura, en la que intervino en su condición de portavoz del PP en el Congreso, ha asegurado que no se plantearon votar distinto a la abstención si el candidato a la Presidencia del Gobierno hubiera sido otro en lugar del economista Ramón Tamames.



De hecho, los populares decidieron el sentido de su voto antes de conocerse el nombre del candidato al considerar que no era el momento de presentar la moción y que la verdadera censura a Pedro Sánchez debe venir de las urnas.