Ramón Tamames lamenta que se haya vuelto a "dos Españas", peores aún que las del 36

El candidato a la Presidencia del Gobierno, Ramón Tamames, ha lamentado hoy que el debate de la moción de censura acabe con "ataques a los principios fundamentales de la convivencia" y una vuelta a "las dos Españas otra vez", pero "no las de Goya simplemente, peores que la del 36 incluso".



En su réplica en la jornada final de la moción de censura, Tamames ha negado que haya sido una sesión parlamentaria, sino más bien "un mítin preparatorio de las elecciones del 28 de mayo".



"Lo que acabamos de ver es una exacerbación de las capacidades de poder criticar, pero dirigiéndose a lo peor de cada cosa, atacando principios fundamentales de la convivencia y creando una situación de amigo-enemigo y para acabar con una situación de las dos España otra vez, no las de Goya simplemente, peores que las del 36 incluso", ha denunciado.



Ha acusado a los grupos de la Cámara de haber buscado la división y la separación y les ha advertido de que "eso no es correcto" al considerar que "un Parlamento está también para hablar de cosas importantes".