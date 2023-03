El PP pide a Pedro Sánchez que se ahorre "meses agónicos" y convoque ya elecciones

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha finalizado su intervención en el debate de la moción de censura de Vox pidiendo al presidente del Gobierno que adelante las elecciones generales y ahorre "meses agónicos" de un "Gobierno en descomposición" que se ha dado "48 horas de tregua".



"Por una vez haga algo noble por su país y convoque, váyase con dignidad porque usted sabe perfectamente que su tiempo se ha acabado", le ha espetado Gamarra a Pedro Sánchez.



El PP sitúa a Sánchez en el "final" de su "lamentable aventura" tras una "apoteosis de mala gestión", que provoca que el "escudo social" se caiga "a pedazos", el asalto a las instituciones, la desprotección del Estado, las 800 rebajas de penas a agresores sexuales o un Ejecutivo "rehén" de "socios y aliados".



En ausencia de Alberto Núñez Feijóo, que no ha acudido al hemiciclo aunque podría haberlo hecho por su condición de senador, Gamarra se ha desmarcado de la moción de censura presentada por Vox con Ramón Tamames como candidato independiente, frente a la que se abstendrá.



Erigiéndose en representante de la mayoría "moderada", ha defendido que ni puede respaldar las "políticas descabelladas" de Sánchez votando no, ni puede sumarse a una moción "extemporánea", a meses de las elecciones y con un "candidato inadecuado y un planteamiento vago".



Según el PP, Sánchez debería comprender su abstención porque es el mismo planteamiento que el PSOE adoptó en 2017 con la moción de censura de Podemos contra Mariano Rajoy.



"Esta no es nuestra moción, este no es nuestro Gobierno, cualquier actitud que no fuera la abstención estaría vulnerando los principios del PP y además abonaría esta teoría de bloques que nosotros rechazamos", ha afirmado Gamarra.



Por la actitud tanto del "censurante", como del "censurado", el PP ve la moción de censura como un "mitin pagado con el dinero de todos los españoles" y una pinza del PSOE y Vox para atacar a Feijóo y "tomarle el pelo a los españoles" que "ya ven más a Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno que a Pedro Sánchez".



La número dos del PP ha expresado su respeto hacia Tamames y ha agradecido sus aportaciones, al tiempo que le ha dicho que "su currículum, su trayectoria y su papel" no merece "ni que se le haya pretendido utilizar", "ni que otros le hayan despreciado gritado y vilipendiado" en la Cámara.



Gamarra también ha aludido al caso Mediador para denunciar que Pedro Sánchez llegó al Gobierno en una moción contra un presidente "honesto", Mariano Rajoy, y termina "enfangado en Tito Berni" sin ser todavía "capaz de pedir perdón".



"Cuando la corrupción llega al PSOE lo que han hecho es tapar", ha denunciado el PP, que pide una comisión de investigación.