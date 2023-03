Cuca Gamarra insiste en que serán los españoles los que hagan una moción a Sánchez

En el día en el que se inicia el debate, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha vuelto a desmarcarse de la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez y ha recalcado que serán los españoles los que hagan una moción al presidente del Gobierno, en referencia a las próximas elecciones.



La también secretaria general del PP será la encargada de dar la réplica al candidato independiente de Vox, Ramón Tamames, porque el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, no tiene escaño en el Congreso.



Desde que se planteó, el PP ha marcado distancias con la moción, frente a la que se abstendrá, en un voto que se diferencia del 'no' de Pablo Casado a la moción de censura que Vox presentó en otoño de 2020.



Además, pese a que puede hacerlo por su condición de senador, Feijóo no acudirá este martes al hemiciclo y no interrumpirá su agenda por el debate, ya que mientras se desarrolla participará en una reunión con embajadores de la Unión Europea en la Embajada de Suecia en Madrid.