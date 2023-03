Cuca Gamarra dice que Vox da oxígeno a Sánchez y debilita la democracia

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha considerado este lunes que la moción de censura de Vox, que mañana y pasado se debate en el Congreso con Ramón Tamames como candidato, "da un poco de oxígeno" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y "debilita" la calidad de la democracia.



En una rueda de prensa en Bilbao, la portavoz del Grupo Popular, que será quien intervenga en el debate, ha asegurado que no se "entiende" la presentación de una moción de censura que no tiene ninguna posibilidad de salir adelante porque Sánchez tiene "blindada" la mayoría en el Congreso con una "alianza de intereses mutuos con unos socios que saben que no pueden estar mejor que ahora".



"Con un gobierno frankestein la única moción de censura es la de las urnas, no cabe otra, y es la que promueve y va a apoyar y ganar el Partido Popular", ha señalado.



Gamarra ha considerado que la iniciativa de Vox es "una campaña de marketing y puro electoralismo, una operación de propaganda y un show político que no tiene ni un candidato ni un programa claro".



Además, ha manifestado que debilita la calidad de la democracia al utilizar la moción de censura de una forma que no responde a su "finalidad constitucional" de ser constructiva con una alternativa de gobierno.



Gamarra ha asegurado que el PP tiene "criterio propio" y "nadie le va a marcar por dónde ir".



"Si no le gusta ni a Vox ni a Sánchez, debemos ir bien", ha añadido tras apuntar que el PP apuesta por superar la "política de trincheras y bloques del sanchismo y de Vox".