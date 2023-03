JxCat acusa a ERC de ser "aliado" del PSOE para "tapar las cloacas del Estado"

La portavoz de JxCat en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha acusado este lunes a ERC de actuar como "aliado" del PSOE a la hora de "tapar las vergüenzas, la porquería que hay en las cloacas del Estado".



En declaraciones a La 2 y Ràdio 4, Nogueras ha lamentado que ERC no haya "ido con la cabeza alta" a defender que las víctimas del espionaje político "son todas", no únicamente las que militan en su formación.



Representantes de ERC, JxCat y la CUP se reunirán este lunes en Madrid con la misión del Parlamento Europeo que investiga el caso del espionaje a Pegasus, aunque el secretario de Estado para Asuntos Europeos, Pascual Navarro, será el único representante del Gobierno que se verá con los integrantes de la delegación parlamentaria.



Además, la portavoz de Junts en el Congreso ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba al corriente del espionaje con Pegasus a líderes independentistas, porque "todo lo que hace el CNI acaba en la mesa del presidente".



Para Nogueras, "es lo mismo" que el presidente del Gobierno sea del PSOE, del PP o de Vox: "Tienen muchas cosas en común, y es que todos son unos patriotas españoles que ponen la bandera y la unidad del Estado español por delante de los derechos fundamentales. No queremos votar un presidente español".