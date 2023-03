El Congreso acogerá la segunda moción fallida de Vox contra Pedro Sánchez

El Congreso de los Diputados será escenario este martes de la segunda moción de censura de Vox al Gobierno de coalición de Pedro Sánchez en la legislatura que, como la primera, no prosperará, pese a contar ahora con el independiente Ramón Tamames de candidato en lugar de Santiago Abascal.



La elección del veterano economista no ha servido para recabar el apoyo del PP de Alberto Núñez Feijóo, que se abstendrá a diferencia de lo que hicieron los populares en octubre de 2020 con Pablo Casado, por lo que la moción solo contará de nuevo con los 52 votos a favor de los diputados de Vox, muy alejados de los 176 imprescindibles para prosperar.



Para Santiago Abascal será una nueva oportunidad para tratar de arrinconar al PP o al menos restarle confianza ante futuros pactos electorales, mientras que el ala socialista del Gobierno quiere aprovecharla para poner en la diana al PP por acercarse con su abstención a Vox y para exponer los dos modelos posibles de país: el suyo de "avances en derechos" y el de "la derecha y la extrema derecha" de "recorte de libertades".



En Unidas Podemos creen que no hay que hacerle el juego a Vox y proponen que solo sean mujeres las que se enfrenten a este partido "machista", al tiempo que intentarán que el PSOE de Sánchez "vuelva a mirar a la izquierda".



Desde el PP se pretende observar el debate como espectador al considerar que de esta manera desactiva el bloque de derecha que sostiene Sánchez y les sitúa en el centro entre las "excentricidades" de Abascal y las políticas "temerarias" de Sánchez y sus socios, a quienes cree que se les dará "oxígeno" tras los últimos desencuentros por leyes como la del "sí es sí", la trans o la de bienestar animal.



En la anterior moción al Gobierno de Sánchez fue el entonces diputado y ahora secretario general del Vox, Ignacio Garriga, el primero en subir a la tribuna para defenderla, un puesto que ahora ocupará el líder del partido.



A partir de las 9:00 y sin límite de tiempo, Abascal planteará previsiblemente la moción como una cuestión de extrema necesidad para el país por las "nocivas" políticas de la coalición del PSOE y Podemos y volverá a pedir al PP que cambie el sentido del voto.



Defenderá también que, pese a las manifiestas discrepancias con el candidato, ambos coinciden en que el Gobierno de Sánchez debe ser censurado y expulsado de La Moncloa.



Así lo pedirá Tamames en su intervención, que seguirá también sin límite de tiempo a la de Abascal, pero a diferencia de él no subirá a la tribuna por sus problemas de movilidad debido a su avanzada edad.



El candidato de 89 años ocupará el escaño habitual del líder de Vox y, desde ahí, ofrecerá su diagnóstico del país y expondrá como único punto de su programa de gobierno: la disolución de las Cortes y la convocatoria inmediata de las elecciones generales para hacerlas coincidir con las autonómicas y municipales del 28 de mayo.



En anteriores mociones, intervino en tercer lugar el presidente del Gobierno tras escuchar al candidato, aunque reglamentariamente puedo hacerlo cuando estime oportuno.



Se abrirán así los turnos de réplicas y contrarréplicas, tantas como se consideren necesarias, y una vez acabados, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ordenará un receso.



En la reanudación, aproximadamente a las 16:00 horas, comenzará el turno de los portavoces de los grupos de menor a mayor, comenzando por el grupo mixto, por un tiempo máximo de 30 minutos cada uno.



Al igual que en el primer turno de intervenciones, el candidato podrá responderles en bloque o de uno en uno.



Ya el miércoles tomarán la palabra el resto de los grupos parlamentarios antes de la votación, por llamamiento y de viva voz a partir de unos apellidos elegidos al azar, que se celebrará probablemente a última hora de la mañana, cuando quedará resuelta la que será la sexta moción de censura de la democracia.



En 2018 se celebró la que presentó Pedro Sánchez contra el popular Mariano Rajoy, la única que ha prosperado.